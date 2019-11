Pokémon ha tenido una larga y tendida historia en la cultura popular. Lo que inició principalmente como un videojuego del llamado “Pocket Monsters”, terminó por convertirse en una de las franquicias más importantes de todo el mundo que hasta el día de hoy sigue marcando generaciones.

Hasta ahora, los fans saben que a The Pokemon Company le gusta hacer bromas. Si bien toma los productos derivados a la franquicia de forma seria, a lo largo del tiempo se ha demostrado que no tienen miedo de ser graciosos al bromear con sus propios trabajos.

Ahora, parece ser que un usuario de Reddit acaba de descubrir una de estas bromas que la compañía introdujo en uno de los nombres de sus Pokémon. Se trata específicamente de Sudowoodo, quien había sido sujeto de polémica cuando recién se reveló su identidad en la segunda generación.

¿Cuál es la verdad detrás del nombre de Sudowoodo? (Foto: The Pokemon Company)

La Pokédex lo describe de la siguiente manera: “Sudowoodo se camufla adoptando la imagen de un árbol para que no le ataque ningún enemigo. El problema viene en invierno, ya que las extremidades superiores tienen color verde y es fácil identificarle.”

Este Pokémon sorprendió a muchos entrenadores por su peculiar forma de verse, indicando a simple vista que sería un Pokémon tipo planta, aunque este no fue el caso. En realidad, Sudowoodo es de tipo roca y es único de la especie imitación. Ni siquiera su pre-evolución que apareció en la cuarta generación comparte su especie.

Ahora, ¿qué pasó con la broma de The Pokemon Company? Según el fan de Reddit llamado ZixtyZix, había entendido el chiste de la compañía demasiado tarde, pero de todas maneras lo explica de manera breve para aquellos “tan lentos como él”:

“He sido un fan de Pokémon por más de 20 años, pero nunca me había puesto a pensar en el nombre (posiblemente porque tenía 5 años y no tenía ni idea de lo que “Pseudo” significa) o siquiera lo que significaba,” comienza el usuario en la red social.

“Probablemente ya es de conocimiento general este punto, pero quería compartir esta graciosa revelación a cualquiera que sea un poco lento para ver estas cosas como yo: Sudowoodo es un juego de palabras de “Pseudo Wood” (Pseudo Madera), porque es un Pokémon tipo roca que parece un árbol,” finaliza su post incitando a la comunidad para que comparta más descubrimientos de los nombres Pokémon.

Puede que, al ser la franquicia principalmente dirigida a angloparlantes, muchos nombres de Pokémon que fueron creados como bromas del idioma inglés pierdan su “broma” al ser mencionados en otras culturas, como por ejemplo que Rotom es Motor al revés o que Ampharos es una combinación de Amp y Pharos, que en griego significa faro.

Lo cierto es que The Pokemon Company tiene cientos de Pokémon en su historial que en realidad esconden alguna broma dentro de sus nombres, pero se espera que los fans no demoren 20 años como este seguidor para descubrir lo que la compañía quería decir.