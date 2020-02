El domingo 9 de febrero del 2020 tuvo lugar los Premios Oscar 2020, una gala organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS) que reconoce a los mejores exponentes del séptimo arte. La edición número 92 de este evento tuvo momentos únicos como la inclusión por primera vez de un actor con Síndrome de Down presentando un premio y con la película “Parasite” convirtiéndose en la primera película de habla no inglesa a ganar un Oscar como “Mejor Película”.

No obstante, también tuvieron lugar algunos momentos muy incómodos para la comunidad internacional, en especial por la omisión de Cameron Boyce y Luke Perry en el “In Memoriam”, una presentación que tuvo la participación especial de Billie Eilish en vivo cantando mientras los fallecidos de la industria del cine aparecían en la pantalla grande.

Pero cuando terminó de emitirse este “In Memorian”, muchos se preguntaron qué había pasado con estos dos actores que habían formado parte de Hollywood desde hace años. Por su parte, Cameron Boyce participó en distintas series para Disney y películas en donde más ha destacado por su personaje en la saga de “Descendants”.

Y sin duda alguna la ausencia de Luke Perry se sintió mucho más no solo por su participación en la televisión con Beverly Hills, 90210 y Riverdale, sino también porque estuvo en “Once Upon a Time in Hollywood”, una de las películas con más nominaciones en toda la gala de premios.

Si bien ellos no fueron los únicos “olvidados”, ¿por qué la Academia decidió omitir su participación en “In Memorian” considerando su trayecto en el cine? En este artículo haremos un repaso de los acontecimientos para una pregunta que, en primera instancia, debería ser aclarada por la misma AMPAS.

¿POR QUÉ CAMERON BOYCE Y LUKE PERRY NO ESTUVIERON EN EL “IN MEMORIAM” DE LOS OSCAR 2020?

In Memoriam de los Oscar 2020 (Foto: Oscar.go)

Como ya se mencionó antes, esta incógnita es muy difícil de responder, en especial porque es difícil encontrar una explicación a tan pronta fecha de terminada la ceremonia. No obstante, la misma Academia utilizó las redes sociales y su página web para emitir un comunicado al escuchar el clamor internacional sobre este tema:

“La Academia recibe cientos de solicitudes para incluir seres queridos y colegas de la industria en el segmento de los Oscar “In Memoriam”. Un comité ejecutivo que representa a cada sucursal considera la lista y realiza selecciones para la transmisión por televisión en función del tiempo disponible limitado. Todas las presentaciones están incluidas en Oscar.com y permanecerán en el sitio durante todo el año. Luke Perry y Cameron Boyce son recordados en el Galería del sitio web”.

No solamente los Oscar, sino diversos eventos en vivo a veces tienen tanto contenido que mostrar que algunas categorías de los premios son obviados dentro del programa por la cantidad limitada de tiempo que tiene la Academia reservada en la pantalla. Si bien esto puede causar molestias a algunas personas, lo cierto es que para presentar todo lo que quisieran, el evento duraría muchas más horas.

Cameron Boyce está dentro del "In Memoriam" 2020 en la galería oficial (Foto: Oscar.go)

Luke Perry está dentro del "In Memoriam" 2020 en la galería oficial (Foto: Oscar.go)

Ahora, la explicación de la Academia solo confirma que la selección no cumple ningún filtro específico para decidir quiénes estarán presentes en la versión televisada del evento y quiénes se mantendrán en la galería de fotos dentro de la página web Oscar.com.

De cualquier manera, la explicación llegó luego de todo el revuelto que generó la omisión de Cameron Boyce, Luke Perry y otros muchos actores que fueron incluidos en la galería oficial de los Oscar 2020. En el “In Memorian 2020 Photos” se pueden ver a las 163 celebridades donde están Boyce, Perry y Kobe Bryant, el exjugador de la NBA que si tuvo presencia en la versión en vivo del evento.

Kobe Bryant está dentro del "In Memoriam" 2020 en la galería oficial (Foto: Oscar.go)

