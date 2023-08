Lavar la ropa puede ser una tarea no sencilla del todo, más aún cuando queremos que nuestra vestimenta recién comprada no pierda su color. Estoy segura que en más de una ocasión hemos cometido el error de no leer las etiquetas o mezclar prendas con la intención de ahorrar procesos y el resultado ha sido pésimo. Pues aquí te traigo un gran truco casero que te aliviará la vida y se trata de añadir granos de pimienta a la lavadora en cada ciclo de lavado, ¿por qué?

Alargar la vida de tu camiseta favorita, jeans o casaca sí es posible si le prestas atención a pequeños detalles como evitar que los residuos de detergente sigan afectando el brillo y aspecto original.

Es aquí donde los tradicionales ‘remedios de la abuela’ siguen siendo de gran utilidad, sobre todo para que no pierdan color durante el lavado como añadir vinagre blanco, hojas de laurel o meter una esponja para que atrape los pelos de las mascotas.

¿Pimienta negra en la lavadora?

La pimienta no solo es un condimento indispensable en la cocina, sino un gran aliado en las tareas del hogar y hay quienes también la usan como exfoliante para la piel y así estimular la circulación de la sangre.

No solo eso, pues esta especia puede mantener los colores vibrantes de tus prendas, evitar que estos disminuyan durante el lavado o devolverle el brillo a aquellas que se destiñeron por su limpieza recurrente. Además, tiene el poder de eliminar los residuos de jabón.

Aquí te cuento lo que hago para que mi ropa negra o de color se siga manteniendo perfecta. Solo necesitarás un puñado de pimienta en granos o molida antes de comenzar con el ciclo de lavado.

Lo primero es elegir un lavado con agua fría y añadir una cucharada de pimienta a tu detergente habitual. El agua la drenará, así que no necesitarás una limpieza adicional. Quedarás sorprendido con el buen resultado.

