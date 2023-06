No solo es importante conocer los tiempos de cocción de los huevos duros, sino también cómo evitar que las cáscaras se quiebren cuando los colocamos en la cacerola. El vinagre puede ayudarte a resolver este problema y en MAG te explicamos cómo usarlo.

Los huevos duros son alimentos que debemos incorporar en nuestra dieta, debido a los beneficios que otorgan a la salud. No solo es importante que elijamos los más frescos, sino también evitar excedernos los 15 minutos para que no se estropee: la yema puede adquirir otro tono y el olor no será el mismo.

Otro factor que puede estropear los huevos al momento de cocerlos es que se quiebren, ya sea por un golpe o por la misma presión que se ejerce en la cáscara cuando lo calentamos. Muchas personas agregan sal a la olla con agua para evitar las rajaduras, pero no es la opción más recomendable.

¿Cómo evitar que los huevos duros se quiebren al cocerlos?

Para evitar que los huevos duros se quiebren al momento de cocerlos solo basta con añadir un poco del vinagre que tenemos en la cocina. Este producto acelerará la coagulación de las proteínas del huevo y sellará la cáscara con su propio contenido, según explica Heinz Wuth (@soycienciaycocina), experto en ciencia y cocina. De esta manera, la clara no se escapará por las rajaduras, el huevo no se ablandará ni mucho menor cambiará el sabor.

“Añadir ácidos no influye en la resistencia de la cáscara, ya que está formada por calcio y no reacciona con el vinagre. En el fondo, al añadir el vinagre, si la cáscara está quebrada, evitamos perder mucho huevo”, apuntó el especialista.

Los huevos pueden quebrarse por un golpe o por la misma presión al calentarse. (Foto: @soycienciaycocina).

Como apuntes finales, si colocaste un litro de agua para cocer los huevos, debes verter 20 ml de vinagre, es decir poco más de una cuchara sopera. Recuerda que debes colocar el huevo en agua fría al momento de cumplirse el tiempo de cocción.

