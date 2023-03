Una dieta balanceada es importante para cualquier ser vivo, aunque los animales necesitan de un tipo de comida en especial. Ante lo anterior: ¿Se le puede dar quinoa a los perros? Esta es una pregunta discutida a lo largo de Internet y hoy vamos a responder si es un superalimento a aprovechar para nuestras mascotas.

A las famosas semillas de quinoa se les conoce por distintos nombres en Latinoamérica, como triguillo, trigo inca o arrocillo. Este alimento es apreciado por su alto concentrado de antioxidantes, ácidos grasos, aminoácidos esenciales y proteínas, por lo que es un agregado ideal a los hábitos alimenticios de una persona y también para la dieta de los perros.

¿Puedo darle quinoa a mi perro?

A través de la revista Canine and Feline Nutrition se define a la quinoa como un alimento adecuado para perros, al no ser solo beneficioso sino que no representan ningún riesgo a su salud, en las proporciones correctas. Las bondades de estos granos a su organismo son variadas y ahora vamos a repasar algunas ellas:

Beneficios de la quinoa para los perros

Si hablamos de macronutrientes, la quiona podrá suministrar a tu perro de fibra y carbohidratos importantes, especialmente si crees que no come apropiadamente a sus horas. Si hablamos de almidones y la fibra, estas semillas le darán un extra de salud a nuestras queridas mascotas, según un análisis de Food Chem.

“Los almidones especialmente tienen beneficios para el sistema digestivo”, mencionó la nutricionista animal Hannah Godfrey a The Dog Bar, esto se debe también a la ausencia de gluten en la quinoa. Este método es puesto en práctica por miles de criadores y protectores de los animales a lo largo y ancho del continente.

Es precisamente el gluten lo que daña la salud de las personas con necesidad de sumplementación y hipersensibilidad a los azúcares simples. De acuerdo a lo compartido por la prestigiosa British Veterinary Association, darle a consumir quinoa a los perros desde temprana edad los ayuda a tener una flora intestinal sana y a envejecer lentamente.

Darle quinoa a los perros a temprana edad los ayuda a tener una flora intestinal sana (Foto: weetlouise / pixabay)

Por otro lado, darle estas semillas a los perros es garantizar un alto nivel de proteína en sus cuerpos, e incluso equiparándose al nivel nutricional del pollo o las carnes de res. Además, la calidad de proteína de esta semilla de hoja es una de las mejores del reino vegetal.

¿Cómo darle de comer quinoa a los perros?

Para preparar la quinoa en casa, esta se debe de lavar y enjugar para remover los químicos que podrían perjudicar su consumo. A este compuesto se le llama Saponina, y es mejor eliminarlo para tanto humanos y perros.

Una vez cumplida la tarea anterior, vamos a darle quinoa a nuestros perros en pequeñas porciones, así evitamos algún malestar o que caiga pesado; evitemos vómitos y diarreas. La proporción sería un 20% de estas semillas y el resto su comida especializada, y puedes intercalar los días para seguir añadiendo el complemento. Sin embargo, si tu mascota padece de un malestar estomacal o de una patología especial, es mejor consultar a su veterinario si se incluiría a su dieta.