Es uno de los artículos que más se usa en la cocina y el que también acumula gran cantidad de hongos y bacterias si no se le cuida como es debido. La esponja de traste es un infaltable al momento de lavar los platos, cubiertos o tazas luego de las comidas, y de seguro no le prestas la atención debida por creer que como está en contacto con el detergente y agua no necesita mayor limpieza. Esto es un error y desde Mag te explicamos un truco casero que consiste en echarle sal y por qué debes hacerlo mínimo dos veces a la semana.

Entre las principales acciones que debes realizar al culminar esta tarea del hogar es enjuagarla bien con el agua del grifo hasta que deje de salir espuma, escurrirla y guardarla en un lugar seco para que el líquido restante se drene bien.

¿Por qué hacerlo? Es que la acumulación de hongos y bacterias pueden ocasionar problemas de salud como males estomacales, diarrea y hasta afecciones pulmonares. Por este motivo, realizar una correcta higiene del fregadero y la esponja es esencial para cuidar a toda la familia.

El truco de la sal para las esponjas de trastes

Si bien se recomienda desinfectar las esponjas tradicionales una vez al día tal como te lo hemos explicado líneas arriba, también es importante que le eches sal, ¿por qué? Aquí te contamos. Es muy simple: su salinidad es nociva para las bacterias y los hongos, por lo que también tiene un alto poder desinfectante.

En un recipiente coloca la esponja y agregále una cucharada de sal más una taza de vinagre. Luego incorpora agua caliente hasta cubrirla por completo. Pasados 15 o 20 minutos en remojo quedará libre de bacterias y solo necesitarás ponerla a secar antes de volver a usarla.

Otra forma de emplear la sal es repitiendo los pasos anteriores, pero en lugar de poner vinagre añadirás el jugo de un limón que ayudará a quitar las manchas oscuras al ser uno de los desinfectantes naturales más efectivos para usar en la cocina.

