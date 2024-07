Es el protagonista perfecto de una ensalada para el almuerzo, tostón en el desayuno o salsas. Hay quienes no pueden vivir sin él y son fieles a su sabor y alto poder nutricional. El aguacate es de esos alimentos que tiene miles de fans, pero también los que no pueden ni olerlo y, felizmente, no es mi caso. Al momento de pensar con qué acompañar mi café de la mañana, siempre elijo esta opción saludable con un gran contenido de ácidos grasos, pero acabo de darme cuenta de un gran error y te quiero alertar. Un estudio reciente publicado en el American Journal of Health Behavior hace énfasis en que muchas veces no es tan sencillo cortar un aguacate y muchos lo hacemos sobre nuestra mano izquierda. Aquí te revelo por qué es un gran peligro y cómo deberías hacerlo correctamente. Además, te dejo esta nota que también te puede interesar: así de fácil puedes cortar muchos tomates cherry a la vez.

Si bien para muchos puede ser obvio que cortar una fruta o verdura es más sencillo sobre una tabla de picar, no todos cumplimos este consejo al pie de la letra por el apuro y confiamos en que nada malo nos pasará porque sabemos maniobrar bien el cuchillo, pero la suerte no siempre puede estar de nuestro lado.

Pues resulta que este estudio reveló que 1 de cada 50 lesiones con cuchillo en Estados Unidos ocurren deshuesando un aguacate, por lo que hay que tomar medidas para evitarlas. La investigación también mostró que es más probable que la lesión ocurra en la mano izquierda los fines de semana de abril a julio, cuando se usa la mano derecha para cortarlo y preparar un plato de guacamole para la barbacoa al aire libre.

Cómo cortar correctamente el aguacate

Teniendo en cuenta que el estudio de la Universidad del Norte de Texas indica que la mitad de las personas que sufrieron lesiones por cortar aguacates la mayoría se lastimaron las palmas de las manos, mientras que la otra parte se cortó los dedos, aquí te dejo las claves a seguir para tener tu aguacate partido sin lastimarte.

Lo primero es elegir el correcto. Deberás presionarlo ligeramente con el dedo y si su piel se encuentra un poco blanda entonces está perfecto para consumir. Si está muy blando, talvez ya no es recomendable y si está muy duro puedes lesionarte haciendo fuerza. Es conveniente colocar el aguacate sobre una tabla de cortar con la mano menos diestra y cortarlo con la mano dominante. Ubica el borde afilado del cuchillo o punta lejos de tu mano y cortar alrededor de la fruta hasta llegar a la mitad. Esto te permitirá separarlo suavemente. Luego debes retirar el hueso y un truco casero es usando una cuchara o presionando ligeramente la hoja del cuchillo en este. Al cortar el aguacate, es mejor hacerlo con delicadeza y en un solo movimiento para no dañarlo. Sobre la tabla de picar podrás hacerlo luego en tiras o cubos según tu receta.

