¿Los disfrutas como snack de media mañana, en una tabla de quesos o en ‘toppings’ de tus ensaladas, pero con el paso de los días su sabor cambia? Las nueces y frutos secos tienen diversos beneficios para la salud y muchos acostumbran a comprarlos al peso para así tenerlos siempre a la mano; sin embargo, es común que se pongan rancios en poco tiempo, más aún si no los guardas bien. ¿Te imaginaste que debían estar en la nevera y no en tu despensa? Desde Mag te explicamos por qué debes aplicar este truco casero desde hoy.

Todo tipo de nueces y semillas, desde almendras, pistaches, anacardos, pepitas y semillas de girasol, entre otros, destacan por ser ricas en grasas saludables, por lo que son una gran opción para proteger tu corazón e incrementar el consumo de fibra, proteína y grasa buenas en tu dieta diaria, pero también son productos delicados.

Por más que los compremos frescos, en bolsas bien selladas y las almacenemos en recipientes de vidrio con tapa hermética, en algunas ocasiones se pueden poner rancios o blandos. Para evitarlo hay que poner en práctica un truco casero.

¿Cómo conservar los frutos secos en la nevera?

Las grasas no saturadas suelen perder su textura crujiente y descomponerse rápidamente, algo que las vuelve rancias y arruina su frescura y sabor. Para que eso no te ocurra, lo mejor es guardarlas en la nevera, ya que el ambiente frío retrasa ese proceso, y no en la despensa.

La forma correcta es quitarles la bolsa o empaque en que te vinieron y vaciar el contenido en un recipiente hermético. Luego llévalas al refrigerador hasta por 6 meses. También puedes guardar algunas en el congelador y estar ahí hasta por un año.

Para conservar en perfecto estado los frutos secos, nunca hay que exponerlos al calor y alejarlos de alimentos con fuerte olor como el pescado o cebolla, ya que pueden absorberlo.

Primero debes guardar tus frutos secos en recipientes herméticos antes de llevarlos a la nevera. (Foto: Vie Studio / Pexels)

¿Los frutos secos se pueden congelar?

Sí lo puedes hacer, sobre todo cuando compraste grandes cantidades. Las almendras, piñones, pistachos y anacardos son los frutos secos que mejor se conservan en el congelador durante largos periodos de tiempo.

Es importante que anotes la fecha de congelación y cuando los quieren descongelar, solo necesitas sacarlos un rato antes o consumir directamente.

