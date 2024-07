Es el terror de muchos niños y hay adultos que no pueden ni olerlo, mientras que otros disfrutan comiéndolo solo con sal o dentro de sus ensaladas favoritas. El brócoli es de esos alimentos que no se pueden alejar de la dieta diaria por su alto valor nutricional; sin embargo, en algunas ocasiones vivimos situaciones desagradables mientras lo comemos si es que no está bien lavado. ¿Alguna vez te encontraste un gusano mientras lo mordías? En esta nota te cuento por qué es importante remojarlo en agua salada caliente antes de cocinarlo y otros trucos caseros que puedes aplicar para una correcta desinfección. Además, te dejo esta información que te puede interesar: Así puedes quitar el mal olor del pollo si olvidaste refrigerarlo a tiempo.

Como te comenté, este es uno de los vegetales más completos porque es una excelente fuente de vitaminas y minerales esenciales; contiene vitamina C, calcio, magnesio, fósforo y potasio; además es rico en ácido fólico, hierro y vitamina A. Es por esto que favorece la digestión, evita la retención de líquidos y reduce dolores articulares. Como ves, hay una gran abanico de razones para comerlo, pero si no está del todo limpio y libre de gérmenes, puede resultar contraproducente.

Limpiar brócoli con agua salada caliente

El brócoli alberga tres tipos de gusanos: orugas verdes y aterciopeladas, gusanos verdes claros y lisos, gusanos pequeños de color verde pálido con una forma de diamante en la espalda. Para asegurar que tu alimento esté libre de ellos, hay que seguir estos métodos de desinfección antes de cocinarlo.

Una buena opción es sumergir los cogollos en un recipiente con agua salada caliente. Déjalos en remojo durante unos 20 minutos. Esto ayudará a desalojar los gusanos indeseados que están ocultos en las ramitas del brócoli.. Luego debes enjuagarlos bien y proceder a cocinar de manera habitual.

TRUCOS CASEROS | Aprende a eliminar gusanos de los brócolis de forma natural. (Foto: ImageParty / Pixabay)

Ahora, si lo que buscas es desinfectar el brócoli para eliminar bacterias presentes, aplica este truco casero: sumerge el alimento en una solución de una parte de vinagre por tres partes de agua. Déjalo ahí durante 15 minutos, luego enjuaga con agua fría y procede a cocinar.

