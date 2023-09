Uno de los ambientes del hogar en donde la limpieza no se puede pasar por alto es, sin dudas, el baño. Ahí no solo se acumulan malos olores, sino que la humedad se encarga de dañar las paredes, muebles y demás artículos que tengas ahí. En esta ocasión te traigo un truco casero que me dejó impactada y que jamás lo imagine, ¿alguna vez se te ocurrió limpiar la mampara de la ducha usando papel de horno? aquí te explico cómo hacerlo y por qué.

Este material suele usarse principalmente para preparar postres y evitar que tus recetas queden pegadas al molde o la bandeja; sin embargo, también es un gran aliado de la limpieza.

Desde Mag ya te hemos compartido diversos trucos caseros para mantener impecable tu baño. Por ejemplo, el tip con zumo de limón para quitar los residuos de jabón de la ducha, cómo usar el bicarbonato de sodio para ventilar un baño sin ventanas y hasta cómo hacer un ambientador casero para este ambiente del hogar.

¿Cómo limpiar la mampara de la ducha con papel de horno?

Sabiendo que la limpieza de la ducha es una de las tareas más complicadas y que muchos evitan realizar, hoy te explico un truco que me funciona a la perfección: limpiar con papel de horno. Si te preguntas por qué debes realizarlo, la respuesta está en decirle adiós a la cal acumulada que deja molestas manchas en tu mampara, que es la zona que más se ensucia y bacterias acumula por el uso de jabones y la dureza del agua que provoca las manchas blanquecinas y ásperas.

Para ellos debes utilizar una hoja de papel de horno, humedecerla con un poco de agua y hacerla una bola. La idea es pasarla por encima de las manchas de cal y verás cómo desapareceren como si fuera magia. También lo puedes usar en la grifería de tu ducha.

Si bien este truco casero resulta eficaz para eliminar algunas manchas, si tienes bastante cal acumulada, será mejor aplicar otros métodos que incluyan vinagre blanco, zumo de limón o bicarbonato de sodio.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).