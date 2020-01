El pasado 17 de enero se estrenó “Dolittle”, la nueva película de la franquicia Doctor Dolittle basada en el segundo libro de High Lofting “The Voyages of Doctor Dolittle”. Esta es la primera cinta de la franquicia que no se distribuye por 20th Century Fox, sino por Universal Pictures.

Desde su anuncio, muchos vieron con esperanza esta nueva película por la participación protagónica de Robert Downey Jr. junto al hecho de que se había renovado la franquicia, una que los fans extrañaban desde la segunda adaptación de los libros que tenía como protagonista a Eddie Murphy.

No obstante, luego de un primer fin de semana en la taquilla internacional, los resultados han sido más que decepcionantes. Dolittle ha logrado un total de 22.5 millones de dólares en el área nacional mientras que la unión de todo el mundo llega a unos 57 millones de dólares.

Considerando el enorme presupuesto de 175 millones de dólares para este “reboot”, la película necesitará vender muchos boletos como un estreno de verano exitoso para poder conseguir alguna ganancia, ya que esto no pasará por ahora en las primeras semanas. Pero, ¿qué pasó exactamente?

¿POR QUÉ “DOLITTLE” FRACASÓ EN SU PRIMER FIN DE SEMANA?

Claramente, Universal Pictures ha tenido una mala carrera en la grabación de “Dolittle”. El año pasado se reportaba que la película tuvo que pasar por grandes re-grabaciones además de agregar dos nuevos directores: Chris McKay y Jonathan Liebesman. Ambos hicieron lo mejor que pudieron para re-estructurar la película, pero todos sus esfuerzos fueron en vano.

Ahora, desde un inicio se supo que la compañía había puesto todas sus opciones en la renovación de la franquicia con un enorme presupuesto de 175 millones de dólares. Es triste ahora saber que Universal gastó demasiado en “Dolittle”, sobre estimando el éxito que tendría la película por la nostalgia.

El problema con esto que no siempre la franquicia fue vista con buenos ojos. La primera adaptación de Doctor Dolittle en 1967 tuvo también un mal inicio, y no fue sino hasta que Eddie Murphy tomó la batuta en los 90’s que el nombre se convirtió en un éxito entre los más pequeños, uno que podría justificar la inversión en “Dolittle”.

Incluso con esto en mente, la historia va de mal en peor cuando se trata de franquicias renacidas, tal como sucedió con “John Carter” y “The Lone Ranger”. Incluso “Jumanji: Welcome to the Jungle” fue bien recibida por el público considerando su inversión de 90 millones de dólares. Universal al parecer confió demasiado en una propiedad que nadie aclamaba por ver de nuevo en la pantalla grande.

Por otro lado, también están los comentarios de los críticos que vieron la película antes de su estreno. Hasta el momento en Rotten Tomatoes la película tiene un 19% de puntaje entre los críticos especializados comparado con un 76% de la audiencia que ya vio la cinta. Entre los comentarios más populares, destacan la crítica a los efectos especiales que parecen “costosos” y la falta de coherencia en la trama principal.

Dolittle se estrenó el 17 de enero del 2020, pero las críticas negativas se hicieron ver desde antes (Foto: Universal Pictures)

Estas críticas, que fueron puestas a disposición del público antes del estreno de fin de semana, tomaron parte de la justificación de por qué tan pocas personas fueron a ver la película de Robert Downey Jr. en el cine. Muchos prefirieron hacer una mejor inversión de su tiempo y dinero en otras cosas considerando que la crítica especializada no aclamaba la película.

Es poco probable que “Dolittle” tenga una segunda parte considerando la poca popularidad que ha tenido en la taquilla internacional durante su primer fin de semana. Ahora, es posible que la audiencia sorprenda en las próximas semanas y Universal recupere su inversión para hacer una secuela, aprendiendo de sus errores y apuntando a hacer una mejor película con menos presupuesto.