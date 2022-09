¿Es necesario usar ‘after shave’ tras afeitarse? ¿qué función cumple en nuestra piel? ¿qué pasa si lo uso después de la fecha de vencimiento? Estas son algunas de las preguntas que se hacen muchos hombres, pero no lo dicen abiertamente y hasta dudan de su efectividad. En la siguiente nota te decimos por qué debes considerarlo luego de afeitarte la barba y bigotes.

¿Sabías que el after shave es ideal si sufriste algún corte? Efectivamente. Si te cortaste mientras te afeitabas, una buena opción es usar after shave para detener el sangrado del mismo, pero no por ese único motivo se aconseja su uso.

En MAG te decimos por qué es recomendable aplicarlo después de afeitarte la barba o bigote en relación al cuidado de la piel. ¡Toma nota!

Por qué se aconseja usar after shave

Hidrata la piel

De acuerdo al portal GQ, la mayoría de after shave ya no llevan alcohol entre sus ingredientes debido a que reseca la piel. Es por ello que se aconseja su uso porque la loción actúa como un gran humectante y forma una capa gruesa sobre la piel vulnerable.

Detiene la propagación de bacterias

Según el medio citado líneas más arriba, el after shave previene la propagación de bacterias y neutraliza las probabilidades de infección, debido al corte ocasionado por la afeitada, pelos enquistados y demás.

Por si fuera poco, en la mayoría de lociones incluyen ingredientes como el aceite del árbol de té. ¿Qué significa eso? neutralizan las bacterias y previenen los brotes.

Sequedad e irritación

¿La piel te queda reseca luego del afeitado? Con el after shave le dirás adiós a la piel seca y, además, aliviará la irritación que genera el afeitado. También puedes hacerte unos masajes faciales para suavizarlo, así lo precisa Marca.

¿Qué aspectos tomar en cuenta para comprarme uno?

Que no incluyan alcohol.

Nutritivos.

Fijarse en la fecha de vencimiento.

Que incluya Aloe vera y caléndula.

Si tiene Vitaminas E y B, mucho mejor.

