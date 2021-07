Cuando hablamos de cuidado personal, más de uno se imagina únicamente tener una piel saludable o una cabellera envidiable, pero son muy pocos los que prestan atención al correcto estado de sus pestañas y cejas. En épocas en donde las extensiones, postizas, microblading y demás tratamientos en esta zona del rostro están en su máximo apogeo, es bueno detenerse a pensar si se le está dando una correcta higiene al área de los ojos antes del maquillaje a diario.

MÁS INFORMACIÓN | Trucos para un delineado de ojos flotante que resalte la mirada

Con intención de mejorar la salud de pestañas y cejas, muchos recurren a diversos productos para cambiar su apariencia, hacerlas crecer en volumen, largo o que se vean más pobladas.

Cómo limpiar tus pestañas naturales

Las pestañas tienen un ciclo y cambio paulatino donde crecen y llegan a un gran resultado. Lo más importante para cuidar tus pestañas naturales es limpiar tu rostro diariamente y no olvidar los ojos. Debes usar un producto que no cause escozor o irritación como limpiadores y desmaquilladores especiales. Lo mejor es usar agua micelar para quitar la presencia de rímel, lápiz de cejas o algún otro producto cosmético.

Una buena recomendación es evitar el maquillaje a prueba de agua, pues daña las pestañas naturales. Además, no tirar nunca de las pestañas al desmaquillarse o limpiarse, ni hacerlo frotando demasiado. Puedes debilitar o arrancar fácilmente los vellos.

“Es importante tener una buena higiene en pestañas y cejas a diario. Cuando exfolien el rostro una vez por semana también se puede aprovechar para hacerlo en las cejas. La mayoría de personas no hacen una buena limpieza de cejas y pestañas. Así no te maquilles un día es bueno usar agua micelar o gel de limpieza para los ojos porque así se eliminan los restos de polución o de máscara de días anteriores. La limpieza es la clave al igual que la piel”, comentó Mafe Ampuero, Fundadora de Caribe Azul.

Ella también recomendó el uso de productos que ayuden a embellecer y crecer, de manera saludable, estas dos zonas que marcan la mirada.

“El concepto de maquillar el área de los ojos ha sido totalmente transformado, ya que no solo te maquillas sino que beneficias a tus cejas con ingredientes que las embellecen como usar el gel fijador y nutritivo HI DEF BROW GEL. Combínalo con el lápiz multifuncional, resistente al agua y de larga duración HI DEF BROW PENCIL que te permitirá darle la definición deseadas. Para restaurar las pestañas rápidamente y se vuelvan largas, fuertes y más saludables que nunca está el suero nutritivo RevitaLash Advanced. Y para cuidar toda la mirada usa el AquaBlur en la mañana y noche aplicando suavemente a lo largo del hueso orbitario, incluido el contorno debajo de los ojos, las pestañas y las cejas”, agregó Ampuero.

Productos especializados para pestañas y cejas permitirán que crezcan y se vean saludables. (Foto: RevitaLash Cosmetics)

La plataforma de belleza Caribe Azul trajo a Perú la línea de maquillaje - tratamiento de la marca RevitaLash Cosmetics, especializada en el embellecimiento de pestañas, cejas y cabello, creada por el Dr. Michael Brinkenhoff.

La particularidad de esta línea es que, además de no maltratar la piel y el vello sobre los que se aplican las fórmulas, estas mejoran notablemente la salud, fortaleza y apariencia de las pestañas, cejas y de la piel gracias a componentes como biotina, vitaminas del grupo B, péptidos, pantenol, beta-glucanos de avena, extractos botánicos, entre otros. La calidad de los productos obedece a sus ingredientes, con beneficios comprobados científicamente y a la exclusión de sustancias tóxicas como parabenos y ftalatos. Además, las fórmulas son cruelty free y veganas.