Una de las primeras cosas que muchas personas hacen cuando empiezan la convivencia o se quedan a dormir algunos días junto a su pareja es llevar su cepillo de dientes y colocarlo en el mismo recipiente o vaso en el baño, algo que también hacen las familias. Si bien dejarlo en este ambiente del hogar ya se considera peligroso para la salud, estoy segura que jamás te pusiste a pensar que si ambos utensilios se están rozando también puede resultar perjudicial. En esta nota te cuento todos los detalles de la mano de un experto. Además, te recomiendo: Este es el tiempo que debe durar tu ducha diaria y por qué se produce el ‘olor a viejo’ en adultos.

Cuando pensamos en una buena salud bucal, en muchas ocasiones se cree que solo basta con cepillarse los dientes tres veces al día o usar enjuague bucal e hilo dental, pero muy pocas veces se considera que el mantenimiento y correcta limpieza de esa herramienta que introducimos a nuestra boca, también es vital.

Además, resulta importante considerar que muchos dejamos el cepillo de dientes en el baño, ya que es una costumbre muy arraigada, pero estudios recientes han demostrado que es una práctica muy poco higiénica. Esto se debe a que con cada descarga del inodoro, las bacterias son esparcidas en el ambiente y pueden llegar rápidamente al instrumento de higiene oral utilizado para limpiar dientes y encías. Estas son causantes de distintas enfermedades gastrointestinales. Lo mejor es almacenarlo en un lugar fresco fuera del baño.

Mantén tu cepillo limpio y libre de bacterias

Si no tenías en mente que el baño podía llenarlo de bacterias y gérmenes, hoy vengo a activar tus alarmas con esta información y algo que los expertos conocen como “contaminación por cepillo de dientes”. Para evitar la acumulación de gérmenes, es esencial enjuagar el cepillo con agua caliente después de cada uso y sacudir el exceso de agua. Además, “es importante evitar el contacto entre las cerdas de diferentes cepillos para prevenir la transferencia de bacterias”, según detalla el Lic. Edgar Hinostroza, docente de la carrera de Prótesis Dental del Instituto Carrión.

Así como lo lees, si tu cepillo de dientes permanece muy junto al de tu pareja u otros familiares, también se puede contaminar si esa persona ha estado enferma, especialmente con infecciones virales o bacterianas como resfriados, gripe o infecciones de garganta. En estos casos, lo mejor es reemplazarlo por uno nuevo para prevenir la reinfección y asegurar una higiene bucal óptima durante la recuperación. Aquí también debes descartar la idea de compartir el cepillo con otra persona, por más que la beses en la boca a diario.

Para una desinfección más profunda, se puede sumergir el cepillo en enjuague bucal antibacteriano o en una solución de agua y vinagre. “El cepillo dental debe tratarse con cuidado debido a que puede convertirse en un foco de gérmenes. Para evitar la acumulación de bacterias es necesario que se le dé una correcta limpieza y que se deseche a tiempo. Un cepillo dental bien mantenido es la primera línea de defensa contra problemas bucales. No solo importa cómo lo uses, sino también cómo lo cuidas”, agregó el experto.

SALUD | Si tu cepillo dental luce así, con cerdas desgastadas o deshilachadas, debes cambiarlo lo más rápido posible. (Foto: Anna Shvets / Pexels)

Cuándo reemplazar el cepillo dental

Ya te adelanté que lo mejor es hacerlo luego de afrontar un proceso viral, pero no es el único momento. Lo ideal es cada tres meses para garantizar una limpieza eficiente. Un cepillo con cerdas desgastadas, deshilachadas o que no recuperan su forma original es menos efectivo y debe ser cambiado. Si el cepillo presenta un mal olor persistente o causa irritación en las encías, es una señal clara de que ya no cumple su función adecuadamente.

Si el tuyo ya luce así, es mejor darte una vuelta por la farmacia o comercio cercano para elegir uno con cerdas suaves que tienen la capacidad de eliminar la placa sin dañar el esmalte ni las encías. Además, se recomienda optar por cepillos con cabezas medianas o pequeñas, debido a que permiten acceder a todas las áreas de la boca, incluidas las más difíciles.

¿Este contenido de salud que preparé te pareció interesante y aprendiste un poco más? Como este, hay otro tipo de utilitarios y consejos de mi autoría que serán de tu agrado y solo debes visitar Mag.elcomercio.pe con frecuencia. Te invito a conocerlos y ponerlos en práctica. Si estos te gustan o sirven, no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con nuevo contenido interesante.

5 notas que te ayudarán a mejorar tu salud

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).