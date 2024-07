No se trata solo de un tema estético. A la hora de empezar a decorar el hogar, muchas personas le dan más importancia a los muebles en tendencia o la cama King, mientras que otros se preocupan porque ningún vecino los vea o que los primeros rayos del sol no los despierten. Es por eso que contar con unas buenas cortinas roller y black out (impiden la entrada total de la luz) es primordial; sin embargo, con el pasar de las semanas no todos se enfocan en su correcta limpieza. ¿Te has puesto a pensar cuándo fue la última vez que las dejaste impecables? Aquí te explico al detalle por qué es importante hacerlo y qué consecuencias puede traer a tu salud el dejarlas llenas de tierra o moho. Además, te dejo esta nota que te puede interesar: Cómo preparar pintura para pared en simples pasos.

Si bien requieren un mínimo mantenimiento y permiten cubrir ventanas pequeñas, amplios ventanales o terrazas dándole un aspecto diferente por estar hechos con distintos materiales textiles, hay que intentar que siempre luzcan bonitas y cuidadas.

Razones por la que debes limpiar tus cortinas roller y black out

El polvo y los ácaros que se acumulan en los tejidos pueden resultar dañinos para la salud, sobre todo para quienes sufren de alergia.

Con el paso del tiempo y la humedad también se puede generar moho en las cortinas roller. Estos hongos y bacterias son causantes de distintas enfermedades.

Cómo limpiar cortinas roller: trucos caseros

Lo más recomendable es realizar una limpieza superficial una vez a la semana o cada 15 días. Lo mejor es estirar totalmente el roller y seguir estos pasos:

Primero verifica en la etiqueta si son lavables en agua o requieren limpieza en seco.

Pasa por ambas caras de la cortina un aspirador de mano. Si no tienes, también puedes recurrir a un cepillo de cerdas suaves o incluso a un plumero con el que desprender el polvo adherido.

En un recipiente haz una mezcla de detergente de ropa líquido con agua. Humedece un paño limpio y escúrrelo al máximo. Lo siguiente es pasarlo por toda la cortina roller, por ambos lados y siempre de arriba hacia abajo.

Para terminar la limpieza, humedece otro paño solo con agua y pásalo de la misma manera.

Deja secar la cortina y no la enrolles hasta que esté totalmente seca.

Cómo limpiar las cortinas black out: trucos caseros

Verifica el material de las cortinas y las indicaciones de la etiqueta.

Para limpiarlas sin descolgarlas lo primero es pasar un aspirador que permita retirar el polvo y suciedad. También puedes hacer una limpieza con vapor.

Si presenta mucha suciedad o manchas de moho, entonces humedece una esponja o paño en una mezcla de agua, jabón líquido y un chorro de vinagre blanco.

Pasa la esponja siempre de arriba hacia abajo, luego un paño húmedo solo con agua y deja secar la cortina sin enrollarla.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para conocer más de ellos en MAG, y listo.

5 trucos caseros para cuidar tu hogar

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).