Quienes empiezan a tener una mascota pasan por distintos momentos de alegría, confusión, regaños e interrogantes sobre su crianza y comportamiento. Tener un gato demanda mucha atención y también darse cuenta que estos animales pueden pasar muchas horas descansando.

Los felinos también pueden tener problemas para dormir por la noche, temblar mientras están en su más profundo sueño o pasar varias horas totalmente inactivos. Es aquí donde más de uno se pregunta si es normal o hay que alarmarse.

Según especialistas, los gatos domesticados pueden estar el 70% del día durmiendo, pero también hay momentos del día donde son muy activos. Los dueños deben estar alertas para descifrar si el pasar mucho tiempo dormitando es sinónimo de enfermedad.

¿Cuántas horas al día duermen?

Un gato adulto puede dormir entre 12 y 17 horas diarias, mientras que los recién nacidos suelen hacerlo hasta por 20 horas (divididas en ratos, no es que duerman de corrido), lo que suele ser más o menos el doble del tiempo que necesitaría dormir un humano. Aquí aparece el popular “cat nap” que son pequeñas cabezadas de pocos minutos que pueden realizar sentados o medio tumbados. Según explica 'La Vanguardia’ se despiertan fácilmente porque sus músculos no están completamente relajados.

Después de 30 minutos de sueño ligero entran en la fase profunda o REM (30% del descanso), en la que se producen los sueños semiconscientes con manifestaciones físicas, movimientos oculares rápidos, mueven las patas, uñas, bigotes u orejas, cambian de postura e incluso maúllan. Luego ya viene la fase de sueño profundo.

Entonces es habitual notar que duerme con los ojos entreabiertos o que se mueven de un lado a otro. Esto sucede cuando el animal se está quedando dormido profundamente, es decir, está en plena transición del sueño ligero al profundo.

Los motivos por los que los felinos duermen tanto responden a diversos factores:

Adaptación al hogar

Al estar domesticados, no necesitan ir a cazar para alimentarse, entonces pasan el tiempo reposando, durmiendo, jugando o aseándose.

Además, al no tener que salir para hacer sus necesidades, tienen una vida más sedentaria a diferencia de los perros. Entonces duermen más al no tener energía que gastar, pero esto no quiere decir que no juegues con él para activarlo y estimularlo.

Clima

Cuando el día está frío, llueve o hay menos horas de luz natural, los felinos tienden a dormir mucho más.

Enfermedad

Si ves que tu gato pasa más horas que de costumbre dormitando o le lloran los ojos, tiene legañas, estornudos, tos, vómitos, diarreas, etc, será necesario llevarlo al veterinario para una revisión y determinar si le pasa algo y poder ayudarlo a tiempo.

