Algunos gatos tienen la costumbre de escaparse de casa y desaparecer por varios día. Estas mascotas con tan inteligentes y sigilosas que espera la oportunidad precisa para salir por las ventanas, por la puerta, chimeneas o tejados. ¿Esto se trata de una actitud que debería preocupar a los amos de estas mascotas o del comportamiento normal en este tipo de animales?

La vida secreta de los gatos ha quedado al descubierto después que Investigadores de la Universidad de Illinois (EE.UU.) han seguido los pasos de 42 gatos adultos, algunos de ellos domésticos y otros callejeros, durante dos años para conocer cada uno de sus movimientos. Su vida cotidiana puede ser sorprendente.

Los especialistas han llegado a la conclusión que existen tres razones por las cuales los gatos salen de casa y en esta nota te lo vamos a explicar.

¿POR QUÉ SE ESCAPAN LOS GATOS?

1. BUSCA APAREARSE

Un gato en su etapa de celo buscará reproducirse a como de lugar por instinto y si no está en un lugar seguro o perfectamente cerrado, lo hará en cuanto le sea posible. Así que es importante poner atención especial en esos días para que no se nos escape y corra peligro en las calles.

2. ALGUIEN MÁS LO ALIMENTA

Pese a que alimentemos a los mininos con sus croquetas y carne enlatada, en alguno de sus escapes podrían encontrarse con personas de buen corazón que también les den de comer y si esa comida les gusta más, se dará sus escapadas de vez en cuando a ese lugar. Así que hay que tener variedad en su alimentación y cuidarlo muy bien.

3. ESPÍRITU EXPLORADOR

Al ser un animal doméstico independiente y territorial decidirá ampliar su territorio, explorando nuevos horizontes para saber qué lo rodea y apoderarse así de más espacios fuera de tu hogar.

Si alguna vez tu gato se escapa de casa no significa que no te quiera y no esté a gusto contigo, de acuerdo a la experiencia de varios dueños de felinos, éstos regresan incluso hasta una semana después.

Precauciones y posibles soluciones a las escapadas del gato

Para que el gato no pase más horas fuera que dentro de casa, los dueños podemos propiciarle un entorno que le ayude a no pensar tanto en lo que hay en el exterior.

¿QUÉ HACER PARA QUE NO SE ESCAPEN?

Respetar su instinto territorial : Un gato de interior aprecia mucho su espacio y el confort. Si le propiciamos un sitio con diversas zonas de entretenimiento (donde pueda trepar, jugar y arañar) y una cama cómoda, por lo general preferirá quedarse en casa que escaparse por ahí.

Satisfacer sus necesidades : En el exterior, un gato puede hacer todo el ejercicio que quiera y saciar su espíritu curioso y su instinto cazador. Un gato que no goce de estímulos o actividad es normal que acabe frustrado, aburrido y que empiece a hacer estropicios por la casa para desahogarse, como por ejemplo, arañar los muebles. La falta de ejercicio también puede propiciar que el gato engorde y acabe padeciendo obesidad. Para que no ocurra nada de esto, tenemos que dedicarle a nuestro gato una buena parte del tiempo que estemos en casa, jugando con él y proporcionándole diversos tipos de juguetes.

Regular las comidas : Administrando la comida a horarios fijos por la mañana y por la noche, es muy probable que cuando llegue la hora de comer el gato no ronde lejos de casa.

Castración y esterilización: En épocas de celo, un gato que no está castrado se muestra muy insistente para que el dueño lo deje salir a la calle. A parte, los machos dejan restos de orín de un olor muy fuerte y las hembras maúllan de forma constante y muy escandalosa. La única forma de erradicar estas conductas es castrar al animal.

