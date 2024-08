Van perfectos en una tabla de quesos, como topping de una hamburguesa y hasta para comerlos solos. Los pepinillos encurtidos, también conocidos como pickles, son de esos acompañamientos que no faltan en las mesas de Estados Unidos y que muchos compran ya listos en el supermercado. Estoy segura que si eres fan de su sabor, en más de una ocasión te acabaste todo el producto rápidamente y botaste la salmuera en la que venía. Pues te cuento que estás cometiendo un grave error y una chef tiene la respuesta. Ella es April McGreger y no duda en catalogar este líquido como oro y explica en qué lo puedes usar para darle una segunda vida. Además, te recomiendo: Este es el método infalible para madurar plátanos, según un agricultor y ¿Cómo lavar las fresas para eliminar todas las bacterias y pesticidas?.

Esta salmuera hecha con agua, vinagre, sal, azúcar o condimentos no solo permite que las hortalizas se conserven perfectamente, sino que es un insumo que no debes desperdiciar por nada del mundo si es que te gusta innovar en la cocina.

McGreger, quien es fermentadora y chef en The People’s Kitchen of Philadelphia y autora del libro ‘Jam On! Everything You Need to Know About Canning and Preserving’ (¡A disfrutar! Todo lo que necesitas saber sobre conservas y enlatados: ¡138 deliciosas recetas!), sabe perfectamente todo sobre el mundo de los encurtidos y afirma que se puedes usar el líquido en cualquier receta donde necesites un ingrediente ácido como vinagre o jugo de cítricos.

TRUCOS CASEROS | Puedes probar estas ideas para aprovechar el líquido que te quedó de tus pepinillo en la cocina de tu casa. (Foto: congerdesign / Pixabay)

Cómo aprovechar la salmuera de los pepinillos o pickles

“Una salmuera de encurtidos es ácido y sal, más las especias que tengas allí, y el ácido está en casi todas las recetas para equilibrar las cosas”, explica April McGreger al medio especializado ‘Food & wine’ dando 5 ideas de cómo utilizar hasta la última gota de este líquido.

Haz otro pote de encurtidos: Puedes preparar tus propios pickles en casa usando la salmuera sobrante, pero nunca para hacer enlatados porque puede provocar botulismo. Eso sí, ten en cuenta que la salmuera estará más diluida por lo que deberás probarla en 24 horas para agregarle más sal, vinagre o especies a tu gusto. Úsalo para un aderezo picante: una opción es crear una especie de vinagreta para ensaladas con col, papas o atún con la salmuera de pimiento rojo encurtido combinada con un poco de mayonesa. “Puedes usar literalmente la salmuera de pepinillos de la misma manera que usarías jugo de limón o vinagre en un aderezo y obtendrás una vinagreta con un toque de ajo y hierbas”, dice McGreger. Crea una salsa picante: con esta podrás darle mayor sabor a sopas o guisos, condimentar unos huevos revueltos y tacos, rociarlo sobre verduras o usarlo en lugar de limón en salsas, hummus o mayonesa. Prepara carne en salmuera: la chef suele poner el jugo de pepinillos a aves de corral como muslos de pollo o pechugas de pavo. “A veces, si no quiero que tenga un sabor ácido a vinagre, corto la salmuera con suero de leche”, dice. Para prepararlo ella coloca la carne en una bolsa ziplock de un galón y añade la salmuera para cubrirla, también se puede condimentar con hierbas, sal, pimienta y un poco de azúcar. La idea es mantenerla durante al menos dos horas, pero no más de 12. Añade a un cóctel: “Para un Bloody Mary , suelo sustituir casi todo el jugo de limón con salmuera de pepinillos, y luego lo termino con una rodaja de cítrico al final para darle un poco de sabor cítrico fresco (…) La salmuera realmente hace gran parte del trabajo de sazonar y agregar ese toque ácido”, afirma McGreger. Eso no es todo, porque también reemplaza al jugo de aceitunas en un Dirty Martini.

