Para muchos no hay nada más rico que empezar el día con una taza de café y un sandwich con aceituna, mientras que otros prefieren colocarlas en una ensalada o piqueo, aunque un gran grupo no puede ni olerlas. Sea cual sea el caso, este alimento es muy delicado y se debe conservar de manera correcta para disfrutar de su sabor por más tiempo y que no se eche a perder. En esta nota te explico por qué nunca debes guardarlas en un bote de pástico y, pero aún, botar el líquido natural que las acompaña.

Ya sean crudas, aliñadas, a granel o en bote, muchos cometemos errores al guardarlas en el refrigerador o nevera que hacen que se reblandezcan o estropeen.

Teniendo en cuenta que son uno de los alimentos más consumidos del planeta y que tienen un alto valor nutricional, su ingesta es beneficiosa para la salud de las personas porque ayudan a regular el colesterol en sangre, impiden que las paredes de las arterias se endurezcan, reducen niveles de colesterol, entre otros. Es por eso que es importante saber guardarlas.

Cómo conservar las aceitunas: nunca en bote de plástico

El plástico no solo es perjudicial para el medio ambiente, sino también para tus aceitunas y si bien en muchos comercios las venden en esta presentación o en bolsa, lo mejor es que llegues a casa y las pases a un recipiente de cristal y otro material y es que este conservará mejor su sabor. Si es hermético será mucho mejor porque sus nutrientes permanecerán por más tiempo. El motivo para sacarlas del empaque o recipiente de plástico es para que no se pongan blandas.

Además, una vez los guardes en el envase de vidrio o cristal, añade también el líquido que traen, ya que es un conservante hecho especialmente para ellas y las mantiene hidratadas y jugosas. Salvo que las sientas muy saladas y quieras rebajarles la sal, puedes cambiarles el agua, pero eso sí consúmelas lo más pronto posible. Luego mételas a la refrigeradora o nevera para que el frío retrase el crecimiento de bacterias.

