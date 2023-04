Las cucharas y espátulas de madera son herramientas de cocina muy populares y hasta decorativas. Uno de sus principales beneficios es que su textura no daña los utensilios antiadherentes como tu sartén; sin embargo, la porosidad de la madera puede hacer que absorban las sustancias de la comida, como la salsa de tomate, la grasa y hasta restos de especias. Es aquí donde seguro te has puesto a pensar en todas las veces que sufriste para lavarlas y dejarlas como nuevas. Para esto hay diversos trucos caseros y uno que se ha vuelto muy popular en TikTok es el remojarlas en agua hirviendo, pero no todo es tan fabuloso como suena. Desde Mag te explicamos por qué no es buena idea hacerlo.

La madera contiene unos poros en los que pueden quedar adheridos restos de comida y humedad, es por eso que resulta importante realizar un proceso de limpieza detallado para evitar la acumulación de bacterias o moho que pueden perjudicar la salud.

Para limpiar utensilios de madera y dejarlos libres de grasa hay diversos trucos caseros como frotar jugo de limón para desinfectarlos o añadir bicarbonato de sodio y tallar con una toalla hasta desvanecer la mancha. Luego enjuagar con agua y colgar hasta que se seque.

El motivo por el que no debes remojar en agua hirviendo tus cucharas de madera

Como te explicamos al inicio, en TikTok se ha vuelto muy popular un truco de limpieza que recomienda hervir tus cucharadas de madera en una olla con agua por 10 o 30 minutos con un poco de bicarbonato de sodio para descubrir cómo los aceites y residuos de guisos o salsas se desprenden fácilmente. El agua quedará marrón y tus utensilios impecables. Tras esto deberás dejar en remojo durante dos horas y pasado el tiempo ponerlas sobre un trapo seco para que se sequen por completo.

Alertan que el truco viral de TikTok para limpiar las cucharas de madera puede ser peligroso. (Foto: @larecomelona / TikTok)

Sin embargo, muchas alertas de activaron luego que se volviera viral y aquí te explicamos por qué. Algunos creadores señalaron que hervir las cucharas de madera puede estropear la capa protectora que llevan, esto porque el agua alcanza temperaturas muy elevadas que afectan el barniz, esmalte que les permite mantenerse por más tiempo.

Eso no es todo, pues el calor y humedad se convierten en una combinación letal, sumado al largo tiempo que van a estar remojadas. Esta acción puede favorecer la proliferación de bacterias en el material. La recomendación es que si de todas maneras decides seguir este truco casero de TikTok, asegúrate de dejarlas secar muy bien antes de usarlas para cocinar.

