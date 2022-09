Aunque no lo creas, muchas personas que tienen como hábito poner un vaso de agua en la mesa de noche y más aún si no completaste tus 2 litros diarios. Sin embargo, esta práctica podría ser peligrosa por las bacterias y gérmenes que se acumulan dentro del recipiente. En MAG te decimos por qué no es recomendable poner un vaso de agua junto a la cama.

MIRA TAMBIÉN | Descubre cómo enhebrar una aguja de forma rápida y sencilla con este truco casero

Si dejaste un vaso de agua junto a la cama y está cargando tu celular, esto podría causar un cortocircuito si se vierte el líquido. Eso es lo primero que deberías tener presente, pero hay mucho más detrás de esto.

Por qué no se debe poner un vaso de agua junto a la cama

Según el portal El Independiente, algunas investigaciones advierten que dicho hábito resultaría peligroso para la salud. ¿La razón? Las altas temperaturas, sobre todo en verano, pueden ocasionar que se libere Bisfenol A en el plástico. Ello arruinaría por completo el agua, ya sea dentro del envase de plástico o vidrio.

Asimismo, el solo hecho de tener el vaso, sin ninguna clase de tapa, es el lugar perfecto para que se reproduzcan gérmenes y bacterias. Si el vaso o recipiente es de plástico, tampoco se recomienda ser reutilizadas.

Por último y el más importante, al tener un vaso de agua junto a la cama siempre estará latente la posibilidad que se vierta o lo tires sin querer y el líquido podría caer en el tomacorriente más cercano. Si está conectado tu celular, audífonos u otros dispositivos electrónicos, los cables saldrían dañados.

Por estas razones no se recomienda poner un vaso de agua junto a la cama, y más específicamente en la mesa de noche, porque es un foco de gérmenes y puede causar accidentes. Se recomienda un tomatodo de plástico si te da sed en la madrugada. Eso sí, en ambos casos no te olvides de hacerle una correcta limpieza para evitar la presencia de moho y otras bacterias.

Síguenos en nuestras redes sociales: