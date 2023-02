Edwin Castro, el hispano que acertó los seis números en el sorteo del Powerball de noviembre y, que recién apareció a mediados de febrero para reclamar el premio mayor récord de US$ 2.04 mil millones en California, solo se llevó solo US$997,6 millones, ¿a qué se debe?

Castro adquirió el billete ganador a principios de noviembre en Altadena, California y, hasta el momento, ha preferido no aparecer ante las cámaras ni dar detalles de su vida. Solo se sabe que estudió en una escuela pública de California y que expresó su gratificación, al saber, que la Lotería de California ayuda a financiar el sistema de educación del estado.

El hispano se hizo como el único ganador del premio mayor más grande en la historia de la Lotería de EE.UU. “El boleto coincidía con los números 10-33-41-47-56 y el número 10 de Powerball”, indicó la empresa.

¿POR QUÉ EL GANADOR DEL POWEBALL SE LLEVÓ US$997 Y NO LOS US$ 2 BILLONES?

La cantidad que un ganador recibe depende de la forma en qué lo reclame. El afortunado Edwin Castro, quien ganó el premio mayor de lotería más grande de la historia, decidió llevarse US$ 997,6 millones de un solo golpe, de acuerdo con la explicación de la Lotería de California.

A continuación, conoce cuáles son las opciones para reclamar el premio:

Pago en efectivo: ese valor, generalmente, se enumera de forma secundaria al premio mayor estimado anunciado. Por ejemplo, el premio mayor récord de Powerball se anunció como US$ 2.04 mil millones, mientras que su valor en efectivo fue de US$ 997.6 millones.

Pagos anuales: se otorga al ganador una inicial y cada año se incrementaría en aproximadamente un 5% por 29 años.

“ No hay US$ 2.04 mil millones sentados, ese dinero no existe. Lo que existe es esa suma global ”, dijo Carolyn Becker, subdirectora de asuntos públicos y comunicaciones de la Lotería de California, a Nexstar el mes pasado. Esa suma global se alimenta de la venta de boletos, que, junto con el factor de anualidad, es crucial para determinar el tamaño estimado del premio mayor.

El valor en efectivo indicado para el premio mayor es, por lo general, “la cantidad de dinero necesaria para estar en el fondo de premios del premio mayor, el día del sorteo, para financiar el premio anual estimado del premio mayor”, explican los funcionarios de Powerball . Entonces, durante la última gran carrera del premio mayor de Powerball, los funcionarios determinaron que se necesitaban US$997.6 millones para pagar al ganador US$2.04 mil millones durante 29 años si seleccionaba la opción de anualidad.

El factor de anualidad se calcula en función de las tasas de interés de los valores (bonos del Tesoro de EE. UU.) que se compran para financiar los pagos del premio de la anualidad. Las tasas de interés más altas, como las que hemos visto en los últimos meses, permiten que suba el premio mayor anunciado.

Sin embargo, pese a que la opción de anualidad, eventualmente, terminará siendo un pago mayor que la opción en efectivo, la mayoría de los ganadores del premio mayor seleccionan los pagos de suma global.

¿CUÁNDO PODRÁ COBRAR SU PREMIO EL GANADOR DEL POWERBALL?

El manual para ganadores de la lotería deja claro que, en California, los primeros pagos se reciben entre seis y ocho semanas después de completar el proceso de reclamación.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN LAS ESCUELAS PÚBLICAS CON EL PREMIO MAYOR?

Las escuelas públicas de California recibirán US$156,3 millones en fondos complementarios, también un total récord, gracias a la victoria. El premio se compartirá con las escuelas en función de los registros de asistencia diaria promedio.