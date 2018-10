¿Cuál es el precio de suscripción a Netflix y otras plataformas streaming para ver películas online?

Para ver series y películas online en los distintos servicios streaming, como Netflix, HBO Go, Fox Premium, Amazon Prime Video, entre otros, solo necesitas una computadora, un smartphone, tablet o cualquier dispositivo móvil, y por su puesto estar suscrito alguna de estas plataformas streaming.

Cada uno de estos servicios de transmisión de video tiene una gran variedad de títulos, entre películas, series y documentales, divididos en categorías de acuerdo al género, que va desde animadas e infantiles hasta terror, comedia, acción, drama y románticas, asimismo incluye producciones originales.

El catálogo de las estas plataformas streaming se renueva cada mes, se incluyen nuevas películas, series o documentales, y se retiran otras. Así que solo le queda elegir cuáles que verá solo, con tu pareja o en familia.



Si aún no está suscrito a uno de estos servicios, y quiere ver series y películas online, a continuación, cuánto le contamos cuánto cuesta mensualmente.

1. NETFLIX



Netflix Premium es una empresa estadounidense de entretenimiento que proporciona tarifa plana mensual después que pasen los 30 días de prueba o gratis. Esta plataforma streaming de contenido multimedia para ver películas online bajo demanda por Internet se instituyó en 1997 y sus servicios basados en suscripción comenzaron en 1999.



La suscripción a Netflix tiene el siguiente costo por país:



* Perú:

- Básico S/ 24,90 al mes

- Estándar S/ 34,90 al mes

- Premium S/ 44,90 al mes



* Estados Unidos (EEUU-USA):

- Básico: US$ 10,99 al mes

- Premium: US$ 13,99 al mes



* México:

- Básico: 109 pesos al mes

- Estándar: 149 pesos al mes

- Premium: 199 pesos al mes



* España:

- Básico: 7,99 euros al mes

- Estándar: 10,99 euros al mes

- Premium: 13,99 euros al mes



2. HBO GO

​

HBO Go (HBO Now, en Estados Unidos) llegó a Latinoamérica en el 2017 y ya está en 17 países, entre ellos Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México y Perú. Estos son algunos precios de la suscripción:



- Perú: 31.90 soles al mes

- Estados Unidos (EEUU – USA): US$ 14.99 al mes (HBO Now)

- México: 149 pesos al mes

- España: 7,99 euros al mes



3. AMAZON PRIME VIDEO

​

Amazon Prime Video es un servicio para ver películas y series gratis creado por Amazon.com. La plataforma de Internet ofrece una gran variedad de títulos de manera gratuita a la afiliación de manera mensual o anual a Amazon Prime. En 2017, se lanzó la aplicación para Android desde Google Play en más de 200 países y territorios mediante la suscripción válida a Prime Video o Amazon Prime.



La suscripción a Prime Video tiene el siguiente costo por país:



- Perú: US$2.99 al mes

- Estados Unidos (EEUU-USA): US$8.99 al mes

- México: 37.41 pesos al mes

- España: 1.66 euros al mes



4. FOX PREMIUM



Fox Premium es un servicio de video bajo demanda que cuenta en su programación con películas de estreno y clásicas, series exclusivas, eventos deportivos y en vivo, como boxeo y WWE. Los contenidos están organizados en siete canales de TV: Series, Action, Comedy, Cinema, Classics, Movies y Family. Además, puede disfrutar los contenidos de Fox Premium cuando quiera y donde quiera a través de la app.



La suscripción a Fox Premium tiene el siguiente costo por país:



- Perú: S/ 35 al mes

- Estados Unidos (EEUU-USA): $175 al mes

- México: 139 pesos mensuales durante los primeros seis meses, y después 175 pesos al mes



5. BLIM

​

Blim es un servicio de suscripción ofrecido en línea de streaming de series ofrecida por la empresa mexicana Televisa. La plataforma se encuentra en 15 países, el Perú entre ellos. La suscripción a Blim tiene el siguiente costo mensual por país:



- Perú: S/29,99 al mes (Estándar)

- México: 109 pesos al mes (Estándar)



6. HULU

​

Hulu es un servicio de suscripción de vídeo bajo demanda propiedad de Hulu LLC, Disney-ABC, Fox Entertainment, NBCUniversal y Turner Broadcasting System. Está orientado principalmente a las series y programas de entretenimiento como realities, talk shows o concursos, pero también incluye películas y documentales. Esta plataforma solo está disponible en Estados Unidos.



La suscripción a Hulu tiene el siguiente costo en Estados Unidos:



- Comerciales limitados: 8 dólares al mes

- Sin comerciales: 12 dólares al mes

- Hulu con Live TV: 40 dólares al mes



7. YOUTUBE RED

​

YouTube Red es un servicio de pago independiente al servicio gratuito que todos conocen. Si paga YouTube Red, escuchará música sin interrupciones, tendrá acceso al servicio Premium de Google Play Music y a la reproducción en segundo plano, es decir, en su celular, puede minimizar la app y usar otras y la música no se detendrá. Hasta la fecha solo está disponible en cinco países:



- Australia

- Corea

- México

- Nueva Zelanda

- Estados Unidos



El costo de este servicio premium es de 9.99 dólares o 99.99 pesos mexicanos al mes.

8. CRUNCHYROLL

​

Crunchyroll es el mayor referente del anime y el manga, tiene más de 40 millones de usuarios registrados y más de un milón de suscriptores. Su catálogo de anime que incluye Naruto Shippuden, Attack on Titan y Dragon Ball Super, eventos como Crunchyroll Expo, Anime Awards, Crunchyroll News, y pueden adquirir material relacionado en online store.



La suscripción a Crunchyroll tiene el siguiente costo por país:



* Perú:

- Membresía Premium: S/ 19 al mes

- Membresía Premium: S/ 29 al mes

- Estados Unidos (EEUU-USA): 7 dólares al mes



* México:

- Básico: 69 pesos al mes

- Premium: 119 pesos al mes



* España: 5 euros al mes



Sin embargo, también puedes ver series y películas online gratis en estas plataformas streaming, por ejemplo, Netflix, HBO Go y Amazon Prime ofrecen 30 días de prueba gratis, mientras Crunchyroll te permite disfrutar de 14 días sin costo alguno, aún en ocasiones pueden ser por un mes.