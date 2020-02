Cuáles serán las preguntas del Censo 2020 en Estados Unidos y todo sobre la jornada del 1 de abril

El próximo 1 de abril en Estados Unidos se realizará el Censo 2020 con el propósito de conocer cuántos ciudadanos viven en el país norteamericano. En base a los datos obtenidos podrá determinarse la cantidad de representantes que deben tener en el Congreso, así como la distribución de fondos federales para los estados y las comunidades; es decir, fijar un monto de dinero para que sea destinado a escuelas, clínicas de salud, transporte público, carreteras y otros recursos.

Si bien, el censo cuenta a la población de todos los 50 estados, el Distrito de Columbia y cinco territorios de los EE.UU. (Puerto Rico, Samoa Americana, la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, Guam y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), es deber de cada hogar recibir la invitación para responder un breve formulario mediante internet, por teléfono o correo. Una vez que concluya, deberá indicarle a la Oficina del Censo en dónde vive el 1 de abril del 2020.

Al legar el día clave, 1 de abril, ya habrá tenido que responder el cuestionario donde habrá anotado a todos los que viven en su hogar. Después de esa fecha y en lo que resta del presente año, los censistas comenzarán a visitar diversos lugares como campus universitarios, centros para adultos mayores, así como personas que viven en grupos grandes. Además, realizarán entrevistas de control de calidad para asegurar un conteo preciso. Posteriormente, comenzarán a visitar hogares que no han respondido al Censo del 2020 para asegurarse de que todos sean contados.

Para que no surjan inconvenientes al momento de contestar, el portal oficial del Censo 2020 de Estados Unidos publicó cuáles serán las preguntas que deberá responder; asimismo, le brinda sugerencias para dar información correcta. Es preciso indicar que, si no llegas a contestar todas interrogantes, un censista hará seguimiento a tu caso.

Para el censo, cada hogar recibirá una invitación para responder a un breve formulario por internet, por teléfono o por correo (Foto: census.gov)

PREGUNTAS DEL CENSO 2020

PREGUNTA 1

¿Cuántas personas estaban viviendo o quedándose en esta casa, apartamento o casa móvil el 1 de abril del 2020?

Respuesta: Aquí tiene que colocar la cantidad de personas, incluyendo niños, compañeros de casa, amigos y familiares que viven y duermen en su hogar; así sea de forma temporal.

¿Por qué la interrogante? Para garantizar que todas las personas de los Estados Unidos sean contadas de acuerdo a donde estén viviendo el Día del Censo.

PREGUNTA 2

¿Había personas adicionales quedándose aquí el 1 de abril del 2020 que usted no incluyó en la Pregunta 1?

Respuesta: Marque todas las que correspondan, según consideres: niños, emparentados o no, tales como bebés recién nacidos, nietos o hijos de crianza (foster); parientes como hijos adultos, primos o familiares políticos; personas que no son parientes como compañeros de casa, cuarto o niñeras que viven en el hogar; y personas que se quedan temporalmente.

¿Por qué la interrogante? Buscar que todas las personas sean contadas solo una vez y en el lugar correcto.

PREGUNTA 3

¿Es esta casa, apartamento o casa móvil…? (Marque UNA casilla)

Respuesta: Esta información es para saber si la propiedad es tuya o de alguien con una hipoteca o crédito hipotecario (préstamos) o si es de alguno que no tiene deudas. También puede ser alquilado u ocupado (sin pago de alquiler o renta).

¿Por qué la interrogante? Genera estadísticas sobre la propiedad y la renta, cuyas tasas sirven como un indicador de la economía del país, así como en la toma de decisiones sobre los programas de vivienda.

PREGUNTA 4

¿Cuál es su número de teléfono?

Respuesta: Proporcione el número correcto y que esté operativo.

¿Por qué la interrogante? Se pide en caso sea necesario realizarle algunas preguntas adicionales sobre el censo.

El censo proporciona información esencial para los legisladores, propietarios de empresas, maestros y muchos otros (Foto: Captura census.gov)

PREGUNTA 5

¿Cuál es el nombre de la Persona 1?

Respuesta: En caso en el hogar viva quien paga el alquiler o dueño de la casa, considérela como la Persona 1. Si ella no vive aquí, deberá empezar la lista con cualquier adulto que viva en el inmueble.

¿Por qué la interrogante? Esta pregunta sirve para determinar una figura central como punto de partida.

PREGUNTA 6

¿Cuál es el sexo de la Persona 1?

Respuesta: Marque masculino o femenino.

¿Por qué la interrogante? Permite generar estadísticas sobre el sexo con el propósito de realizar un planeamiento y financiamiento de programas de gobierno. Además, ayuda en la aplicación de leyes, normativas y políticas en contra de la discriminación.

PREGUNTA 7

¿Cuál es la edad de la Persona 1 y cuál es su fecha de nacimiento?

Respuesta: La edad que deberá colocar es proyectándose al 1 de abril del 2020. Si en su hogar hay un bebé menor de un año, no escriba los meses, sino ponga 0.

¿Por qué la interrogante? Brinda estadísticas para entender mejor el tamaño y las características de cada grupo de acuerdo a su edad. Además, ayuda a las agencias a planificar y financiar programas.

PREGUNTA 8

¿Es la Persona 1 de origen hispano, latino o español?

Respuesta: En este censo, los orígenes hispanos no clasifican como razas, pues están relacionados con la herencia cultural, nacionalidad, ascendencia o país de nacimiento de los padres o ancestros de la persona antes de la llegada a los Estados Unidos. Las personas que se identifican como hispanas, latinas o españolas pueden ser de cualquier raza, precisa la Oficina del Censo 2020.

¿Por qué la interrogante? Para ayudas a las agencias federales a supervisar el cumplimiento de las disposiciones antidiscriminación.

Los resultados del censo determinan su representación en el Congreso, así como la distribución de fondos federales para los estados y las comunidades (Foto: Freepik)

PREGUNTA 9

¿Cuál es la raza de la Persona 1?

Respuesta: Deberá marcar una o más casillas y escriba los orígenes: blanca, negra o afroamericana, indígena de las Américas o nativa de Alaska, china, filipina, india asiática, vietnamita, coreana, japonesa, otra asiática, nativa de Hawái, samoana, chamorra, otra de las islas del Pacífico, alguna otra raza.

¿Por qué la interrogante? Además de permitir la generación de estadísticas en base a este ítem, se podrá analizar otras estadísticas dentro de los grupos raciales. Al igual que en la pregunta anterior, ayudará a las agencias federales supervisar el cumplimiento de las disposiciones antidiscriminación.

PREGUNTA 10

Escriba el nombre de la Persona 2

Respuesta: Aquí, usted mencionará a la siguiente persona de su hogar a la considera la que ocupa el número 2.

¿Por qué la interrogante? Para identificar a cada persona que vive en su casa. El proceso que se sigue se repite para cada persona.

PREGUNTA 11

¿Vive o se queda esta persona habitualmente en algún otro lugar?

Respuesta: Marque todas las que correspondan: no; sí, para ir a la universidad; sí, por un destino militar; sí, por un empleo o negocio; sí, en un hogar de ancianos (nursing home); sí, con el padre, la madre u otro pariente; sí, en una vivienda de temporada o segunda residencia; sí, en una cárcel o prisión; sí, por alguna otra razón.

¿Por qué la interrogante? Con la respuesta que se dé, se garantiza que se cuente solo una vez y en el lugar correcto a un ciudadano.

PREGUNTA 12

¿Cómo está esta persona relacionada con la Persona 1?

Respuesta: Marque UNA casilla: esposo(a) del sexo opuesto, pareja no casada del sexo opuesto, esposo(a) del mismo sexo, pareja no casada del mismo sexo, hijo(a) biológico(a) o de sangre, hijo(a) adoptivo(a), hijastro(a), hermano(a), padre o madre, nieto(a), suegro(a), yerno o nuera, otro pariente, roommate o compañero de casa, hijo(a) de crianza (foster son), otra persona que no es pariente.

¿Por qué la interrogante? Para ayudar a generar datos sobre las familias, hogares y otros grupos. Además, los datos de relación sirven en la planeación y el financiamiento de programas de gobierno que apoyan a las familias, incluyendo a las familias con un solo padre o una sola madre.

