Hasta la fecha, no se ha encontrado rival que se pueda comparar con el aceite de oliva en cuestiones de beneficios y usos, puesto que es una sustancia con diversas propiedades. En las siguientes líneas te brindamos más información al respecto para sacar el máximo provecho.

Seguramente, cuentas con aceite de oliva en casa y no lo usas mucho y no precisamente porque no te gusta el sabor o te intimida el color, sino porque no tienes conocimiento de todas las propiedades y beneficios que posee.

Estudios revelaron que el aceite de oliva, principalmente el extra virgen, tiene propiedades antiinflamatorias y es muy bueno para controlar el colesterol. En las siguientes líneas te brindamos más detalles al respecto.

Propiedades/componentes del aceite de oliva

Ácidos grasos monoinsaturados

Ácidos grasos saturados

Beta-carotenos (provitamina A)

Polifenoles

Oleocanthal

Tocoferoles (vitamina E)

Según Web Consultas, el aceite de oliva posee sustancias en baja concentración, que además de proporcionarle color, sabor y aroma, actúan como vitaminas y antioxidantes naturales.

Beneficios del aceite de oliva

Mejora la circulación

Controla el colesterol

Refuerza el sistema inmunológico

Ayuda a combatir el estreñimiento

Hidrata y tonifica la piel

Ayuda a perder peso

Ayuda a reforzar la memoria

Controla la diabetes

Ayuda a prevenir los accidentes cerebrovasculares

Alivia los dolores articulares

Datos recopilados del portal Aceitesposito.

Usos del aceite de oliva

Algunos de los usos del aceite de oliva guarda relación a fines cosméticos, como hidratantes por su alto contenido en vitamina E. También es un excelente cicatrizante y, además, ayuda a fortalecer las uñas.

¿Son los únicos usos? Por supuesto que no. El aceite de oliva extra virgen reemplaza al tradicional aceite vegetal y es una mejor opción al freír o preparar guisos. Un dato a tomar en cuenta: no pierde sus propiedades a altas temperaturas.

Tomar aceite de oliva en ayunas

Tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas es un excelente remedio casero. Aumenta la capacidad de digestión y alivia el estreñimiento. Los expertos recomiendan una ingesta diaria de unos 40 ml a fin de aprovechar todos los beneficios de este alimento, según el portal Doestepa.

