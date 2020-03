El protocolo para convivir con un infectado de coronavirus: distancia, ventilación y limpieza constante

La población mundial está siendo atacada por el coronavirus COVID-19. Entre los distintos países en donde la pandemia ha llegado, son Italia y China los que más muertos registran. En el territorio europeo la cifra sobrepasa los 9 mil fallecidos, mientras que en la región asiática supera los 3 mil. En el mundo, las estadísticas se elevan hasta los 25 mil fallecidos y más de medio millón de contagiados. Por eso, la gran mayoría de gobiernos han decretado a sus países en estado de emergencia y ha confinado a sus habitantes a una cuarentena.

En ese marco, con la población mundial confinada en sus casas ante la expansión del coronavirus, ¿cuál es el protocolo para convivir con un posible infectado de COVID-19? ¿Cuáles son las medidas que se debe tomar? y ¿cuándo tienen que ser empleadas?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó que son nueve las medidas básicas que todo ciudadano debe tomar para convivir con un posible infectado de COVID-19. Si bien el coronavirus se incumba, según los recientes estudios, 14 días y de ahí empiezan a notarse los síntomas: es vital estar consciente de que cada contacto en el exterior puede ser un catalizador para contraer el letal virus y, posteriormente, llevarlo a nuestras casas.

Una vez interiorizado el lavado de manos constantes por no menos de 20 segundos, el uso recurrente del gel desinfectante y la colocación de guantes guantes desechables cada vez que se va a tocar superficies comunes, existen nueve reglas más que toda persona debe seguir si es que comparte vivienda con un posible contagiado de coronavirus COVID-19.

La más importante es respetar la distancia. Entendiendo que un posible contagiado de coronavirus COVID-19 se convierte en un potencial propagador del letal virus, es importante acortar las brechas de contacto en la vivienda. Aunque sea difícil de sobrellevar, el aislamiento es la mejor forma de evitar la propagación del virus en la familia. Una cama distinta en un cuarto diferente es la alternativa adecuada para mantener a la persona afectada en confinamiento absoluto.

Otro ítem a tener en cuenta es la higiene. Más allá de la personas, lavado de manos no menos de 20 segundos, también se tiene que hacer una limpieza profunda en lo que respecta a áreas comunes. Lo ideal sería no compartir el mismo baño, ni toallas o utensilios; pero, la realidad es diferente. Si es que no se puede designar una área sólo para el posible positivo de coronavirus COVID-19, lo idóneo sería mantener el ambiente desinfectado con lejía (antes y después de usarlo), ventilado y pulcro.

El punto más importante es cómo tratar al posible contagiado de coronavirus COVID-19. Una vez identificado al posible infectado y después de aislarlo, sólo una persona se hará responsable de él. Brindándole los alimentos y lavando sus utensilios, ropa y desinfectado el baño que usa. Esto es vital para evitar la propagación del virus en la familia.

Mantener la cuarentena también es fundamental. El posible infectado definitivamente no podrá salir de su habitación y no tendrá contacto con nadie; pero, de igual manera es responsabilidad de la familia del afectado salir lo menos posible. Con buconasal y guantes, así evitará contagiar al resto de la población. Ten en cuenta que tras cada salida el reloj del coronavirus se reinicia otra vez.

EL PROTOCOLO PARA CONVIVIR CON UN POSIBLE INFECTADO DE COVID-19

Dormir en camas separadas

Utilizar baños diferentes y desinfectarlos con lejía

No compartir toallas, cubiertos, vasos y cosas en común

Limpiar y desinfectar a diario las superficies de alto contacto

Lavar ropa, sábanas y toallas frecuentemente

Mantener una distancia de no menos de un metro y dormir en habitaciones separadas

Ventilar a menudo las habitaciones

No romper la cuarentena

Llamar a los números de emergencia si sobrepasa los 38° de fiebre o presenta dificultad para respirar

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cuánto dura el período de incubación de la COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la COVID-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

