Después de haber permanecido tres años en silencio, Anonymous regresó para cumplir su promesa y dar batalla contra quienes dañan al mundo y sólo velan por sus intereses. Esta vez, la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd en manos de la policía de Minneapolis el pasado 25 de mayo, los motivó a salir para dar una advertencia.

“Saludos ciudadanos de Estados Unidos. Esto es un mensaje de Anonymous. Los oficiales que matan personas y cometen otros crímenes deben rendir cuentas al igual que el resto de todos nosotros. De otra manera, creerán que tienen una licencia para hacer lo que quieran. La gente ha tenido suficiente de esta corrupción y violencia de una organización que promete mantenerlos a salvo (...). Desafortunadamente, no confiamos en su organización corrupta para llevar a cabo la justicia, entonces expondremos muchos de sus crímenes a todo el mundo”, señalaron.

Pero ¿qué documentos podría revelar Anonymous? Al parecer se refieren a información clasificada, al que aún nadie tiene acceso, la cual involucraría al presidente estadounidense Donald Trump, quien ha sido vinculado en la red que lideraba Jeffrey Epstein.

Debido a que nuevamente volvieron a la carga, muchos se preguntan quiénes son estos personajes que se ocultan tras una máscara. A continuación, te explicamos todo lo referente.

Anonymous son conocidos por sus múltiples ataques cibéneticos a instituciones gubernamentales , agencias y demás corporaciones (Foto: AFP)

¿QUÉ ES ANONYMOUS?

El colectivo Anonymous es el seudónimo de un grupo internacional de ciberactivistas que como su nombre lo indica son anónimos. Y aunque no existe un organigrama sobre ellos, no tienen jerarquía; por tanto, no estarían bajo la orden de algún líder.

Ellos están distribuidos por todo el mundo y su principal misión es realizar acciones de protesta en línea y si lo hacen de forma presencial es con la máscara que los caracteriza.

Tienen como misión revelar datos e información ultrasecreta de diversos gobiernos o empresas privadas que afectan o violan la libertad de los ciudadanos.

Tienen como lema: “El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos legión. No perdonamos, no olvidamos. ¡Espéranos!”.

A pesar de su falta de estructura en el sentido tradicional, Anonymous es muy eficaz (Foto: AFP)

¿CÓMO NACIÓ?

Anonymous surgió en el año 2003 como una forma de diversión en los foros de 4Chan, una plataforma donde cualquier persona podía subir un texto o foto de diversos temas, los cuales podían ser comentados sin que los usuarios se identifiquen por ello aparecían como “anonymous”.

Desde 2008 Anonymous se manifiesta en acciones de protesta a favor de la libertad de expresión, del acceso a la información, de la independencia de Internet y en contra de diversas organizaciones, entre ellas, Dáesh, la Cienciologia, los servicios públicos, consorcios con presencia global, sociedades de derechos de autor y todos los sistemas de censura gubernamentales. En sus inicios, los participantes actuaban solamente en Internet, pero con el tiempo fueron desarrollando también sus actividades fuera de la red.

Ellos consiguen fama mundial en el escándalo de Wikileaks, autodeclarándose “enemigos” de todos los que le negaron ayuda a Julian Assange.

Los miembros de Anonymous se reúnen por lo general alrededor de un chat (Foto: AFP)

BLOQUEO EN REDES SOCIALES

El 9 de diciembre de 2010, Twitter canceló la cuenta de Anonymous y después Facebook eliminó la página de Operation Payback (Operación venganza) en lo que ya se considera por parte de miembros del colectivo como: "una guerra digital para proteger la libertad de información".

En abril de 2011 el portal de vídeos YouTube comenzó a borrar vídeos subidos por cuentas de Anonymous.

