Ya sea de humor o entretenimiento, o simplemente de algún hecho que evoque la emotividad, un tema serio o cualquier otra cosa, los videos virales están arrasando en internet, donde millones de usuarios tras observarlos, los comparten con sus redes de amigos y conocidos.

Si bien, pueden generar en las personas emociones positivas como alegría, empatía, admiración o felicidad, también llegan a provocar indignación y tristeza, motivo por el cual son difundidos. Debido al impacto que generan, te contamos todo lo que debes saber sobre los videos virales, así que presta mucha atención.

¿QUÉ ES UN VIDEO VIRAL?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

Un video viral puede ser compartido por las diversas plataformas de internet como redes sociales, correo electrónico, entre otros (Foto: Freepik)

HISTORIA DEL VIDEO VIRAL

LOS INICIOS DE LOS VIDEOS

Antes de la existencia de YouTube e internet, solamente se compartían videos cortos como relleno cuando faltaba completar espacios de programas durante los primeros días de cable. El primero fue “Reefer Madness”, una película “educativa” de 1936, que circuló con varios títulos diferentes, la cual llegó a ser distribuida en la década de 1970 durante los festivales de cine universitarios.

UN CLIP NOTICIOSO MUY CONTROVERTIDO

En noviembre de 1970, se emitió un clip que pasó un noticiero de Portland, Oregon, y pese a que era informativo, las imágenes conmocionaron a muchos. Aquí se ve la eliminación con dinamita de una ballena que murió varada. Todo fue registrado y mostrado sin tapujos en televisión. Su historia de cómo termino despedazada se convirtió en una leyenda, tanto así que el humorista Dave Barry escribió una columna sobre el hecho, provocando que se distribuyeran copias a través de sistemas de tablones de anuncios en 1994.

INICIO DE LOS VIDEOS CASEROS

Si bien, en 1963 ya se mostraban videos caseros de humor, estos fueron retomados en 1989 con “America’s Funniest Home Videos”, conducido por el famoso Bob Saget, donde se mostraba clips grabados en casa y enviados al programa. Estos eran sometidos a votación y los que tenían mayor puntaje, ganaban un premio.

LOS INICIOS DE LOS VIDEOS VIRALES FUERON COMO GIF

A principios de la década de los 90, los videos virales tenían que ser muy cortos, tanto así que comenzaron a circular como gif animados para que puedan ser cargados a través de acceso telefónico a internet o por correo electrónico. No solo eso, pues comenzaron a difundirse en foros de mensajes, sitios de intercambio de archivos P2P o noticieros televisivos.

CREACIÓN DE SERIE Y EXPOSICIÓN DE VIDEOS

Tanta fue la popularidad que alcanzaron estos videos que se creó la serie “South Park”. Mientras que “Dancing Baby”, donde se ve a bebés bailando renderizado en 3D de los creadores de Character Studio para 3D Studio MAX, se convirtió en un ícono gracias a su exposición en comerciales y editoriales sobre Character Studio y la popular serie de televisión “Ally McBeal”.

VIDEOS ANTES DE YOUTUBE

Los videos virales, antes que llegara YouTube, se difundieron a través de internet, principalmente a través de sitios web dedicados a alojar contenido humorístico como Newgrounds y YTMND, aunque los foros de mensajes como eBaum’s World y Something Awful también ayudaron bastante.

CON LAS REDES SOCIALES

Ahora con las redes sociales, todos los videos que sube la gente pueden viralizarse fácilmente cada vez más. Incluso, el propio YouTube introdujo muchas cosas nuevas a su plataforma como “tendencias” para incitar a los usuarios utilizar este algoritmo.

Con el paso de los años, los videos se descargan y visualizan rápidamente en los móviles, cuyos dueños vuelven a compartirlos nuevamente (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UN VIDEO VIRAL?

Ante la infinidad de video virales para todos los gustos, nadie puede señalar exactamente qué características debe tener un video viral. “Estas breves filmaciones son experiencias de entretenimiento que tal vez tengan en el efecto sorpresa su punto fuerte y su rasgo más distintivo”, señaló Kevin Allocca, director de tendencias de YouTube.

Por su parte, Daniel Feixas, director de videoclips, fundador de la agencia de videomarketing Astronaut y coautor del libro Cómo triunfar en YouTube indicó que: “No hay ninguna fórmula infalible para conseguirlo. Hay elementos necesarios para que un video guste a las personas, como la emoción, la provocación, el humor, las historias de motivación y superación”.

Si bien, no sabemos cuáles son, se podría determinar algunos como: autenticidad, sencillez, generar curiosidad, inspirar emoción, sentimiento o indignación, pero siempre haciendo referencia situaciones cotidinas, precisó Coque Pons, consejera delegada de la consultora Accso, publicó La Vanguardia.

¿CÓMO SABER SI UN VIDEO SE HA VUELTO VIRAL?

Aunque se puede señalar que un video es viral por la cantidad de vistas que pueda tener y las veces que ha sido compartido, podría considerarse otros factores. “Hace unos años, un video podía considerarse viral si alcanzaba un millón de visitas, pero desde 2011 será viral solo si obtiene más de 5 millones de visitas entre un periodo de 3 a 7 días”, precisó en su blog Kevin Nalty o simplemente Nalts, personalidad de YouTube. A ello le añade: zumbido, parodia y longevidad.

En tanto, Buzz asegura que cuanto más se comparte un video y más discusión crea, tanto en línea como fuera de línea, se convierte en viral.

Al respecto, la Universidad Carnegie Mellon menciona que un video viral será relevante siempre y cuando sea compartido por alguien de status como una celebridad o un canal de noticias.

Los videos virales se caracterizan por ser muy originales, captando la atención de la gente (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ SE VUELVEN POPULARES?

De acuerdo con el contenido que tenga, un video llega a convertirse en viral por el impacto social que genera. Pero, además, el grado de comerciabilidad que posea puede convertirlo en más atractivo. Existen algunas teorías para contestar por qué se vuelven tan populares.

LOS GANCHOS

Cuando un video es altamente viral y permanece en el tiempo es por una única razón: porque tiene un “gancho” o significante clave que atrae a la audiencia para que siga mirándolo. Este puede llegar a convertirse en parte de la cultura del video viral después de ser mostrado repetidamente. Ejemplos valiosos son frases como “Toda tu base nos pertenece”, basado en el videojuego Zero Wing o del video “El fin del mundo”, creado por Jason Windsor y subido a Albino Blacksheep en 2003, donde señalan “pero estoy cansado” y “WTF, amigos?”.

VIDEOS DE INTENSA RESPUESTA EMOCIONAL

Las personas usualmente comparten videos divertidos que les provoca una intensa respuesta emocional, señala Rosanna Guadagno, psicóloga social de la Universidad de Texas en Dallas. Algo que comparten dos profesores de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, quienes aseguran que a las personas les gusta historias edificantes y no desalentadoras para difundirlas.

¿POR QUÉ SE SUBEN VIDEOS VIRALES?

Cuando alguien sube un video para que se convierta en viral tiene las ganas de compartir el contenido con los demás, precisó Coque Pons. Pero no solamente eso, ya que además de exponerse ante los demás y socializar, también hubo casos en los que se persiguió nobles causas, quizá el más recordado fue la campaña Ice Bucket Challenge (“Reto del cubo de agua helada” en español) del año 2014 con el fin de recaudar fondos para la esclerosis lateral amiotrófica, donde muchos famosos participaron.

Desde el punto de vista publicitario, los virales representan una herramienta poderosa. “Hacer marketing interrumpiendo a la gente no es una estrategia rentable. No puedes permitirte perseguir a las personas y mandarles mensajes no deseados y, a largo plazo, esperar que alguien te mande el dinero. En cambio, el futuro pertenece a aquellos que lograrán establecer un proceso en que una gente puede vender a otra. Esto pasa por encender a las redes de consumidores, quitarse de en medio y luego dejar que ellos hablen”, escribió el año 2000 el profesor Seth Godin en un libro superventas que se ha hecho célebre Liberando los ideavirus (RobinBook), menciona La Vanguardia.

TIPOS DE VIDEOS VIRALES

DE PROMOCIÓN DE BANDAS Y MÚSICA

Tanto músicos o agrupaciones independientes como grandes artistas utilizan YouTube para promocionar sus videos. Si son bien trabajados y hablan directa y correctamente con el público al que van dirigidos, estos pueden ser difundidos rápidamente.

EDUCATIVOS

Los videos virales también sirven como una fuente de instrucción y ayuda didáctica a todo el mundo, no solo al sector de estudiantes que utilizan o buscan internet por una materia. Así tenemos al profesor de primaria Jason Smith, quien en 2007 creó el sitio web TeacherTube para compartir videos educativos con otros maestros, llegando a almacenar en este espacio 54 mil videos. Otro ejemplo es el de Northwestern University que ofrece un curso llamado “YouTubing 101″ que invita a la gente a subir videos enfocados en técnicas de marketing y estrategias publicitarias.

QUEJAS DE CLIENTES

Videos cortos sobre quejas hacia una determinada empresa por una mala atención han servido de mucho para presionar a los propietarios o dueños que atiendan sus llamados. Un ejemplo de esto es “United Breaks Guitars”, del grupo canadiense de música folk rock Sons of Maxwell, en la que consumidores pueden utilizar los videos virales para obtener respuestas a sus quejas.

CIBERACOSO

No todos los contenidos que se comparten tienen el mismo fin, ya que algunos son negativos, tal es el caso del ciberacoso. Y es que con la difusión de videos que se viralizan sometiendo a alguien para dañarlo moralmente se ha hecho común. Como se sabe, el ciberacoso es acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales, recurriendo a las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Muchas veces se difunden videos cortos donde los avergüenzan y estos pueden llegar a convertirse en virales.

DEFENDERSE DE ABUSOS POLICIALES

Ahora en la época de los videos virales, agentes policiales de Estados Unidos han estado en el ojo de la tormenta tras haber sido grabados maltratando e incluso asesinado a civiles. Debido a que son muchas las personas que deciden grabar el momento de su intervención o la de otra persona, los departamentos de Policía piden a sus oficiales usar cámaras corporales.

LOS VIDEOS MÁS VIRALES