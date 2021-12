Desde tiempos remotos, los humanos se han caracterizado por narrar sus vivencias y/o experiencias a quienes los rodeaban, haciendo de este acto uno de los usos más antiguos del lenguaje.

Si bien, esta acción nos distingue de otros seres vivos, te contamos todo lo que debes saber sobre ella, desde qué es, cómo surgió, tipos, características, elementos y mucho más.

¿QUÉ ES UNA NARRACIÓN?

La narración es la manera de contar una secuencia o una serie de acciones o hechos, ya sean reales o imaginarios, que les suceden a unos personajes en un lugar y tiempo determinados. Esta puede ser lingüística o visual.

Su único objetivo es que el lector o la audiencia se imagine los sucesos que se cuentan. Una narración puede ser un relato, cuento, anécdota, etc, donde se genera suspenso, sorpresa, diversión, entre otros factores. La idea es que siga una línea narrativa.

LAS PRIMERAS FORMAS DE NARRACIÓN

La narración es uno de los usos más antiguos del lenguaje y podemos encontrarla en el arte prehistórico cuando los hombres de esa época dibujaban en las cavernas, dejando constancia de lo que habían vivido.

También se tienen las historias mitológicas o cosmológicas que se usaban para explicar los fenómenos naturales. Asimismo, están la literatura y periodismo que cuentan sucesos.

Los textos literarios atrapan con su narrativa a los lectores (Foto: Freepik)

CARACTERÍSTICAS DE LA NARRACIÓN

ENCADENAMIENTO DE SUCESOS

La narración debe tener una secuencia narrativa que entretenga a las personas. Esta puede contar hechos reales o de fantasía.

RELACIONES SINTÁCTICAS

Las relaciones sintácticas que se dan son de naturaleza causal y temporal, por lo que para expresar las ideas en forma lógica y adecuada debe existir un orden de palabras al moneno e construir las frases.

FLUIR TEMPORAL

De acuerdo con Wikipedia, el fluir temporal es un aspecto básico y caracterizador de una narración; por tanto, las formas verbales desempeñan un papel fundamental. Los tiempos verbales más usados para narrar son los de aspecto perfectivo, esto es, aquellos que presentan la acción como acabada.

TIEMPO VERBAL

El tiempo verbal más habitual es el pretérito perfecto simple o indefinido, además de los distintos tiempos compuestos que también son perfectivos.

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN

Personajes: Son las personas, cosas, animales o seres de fantasía que aparece en la historia.

Son las personas, cosas, animales o seres de fantasía que aparece en la historia. Acciones: Son los hechos, actos u operaciones que realiza cada personaje.

Son los hechos, actos u operaciones que realiza cada personaje. Tiempo: Es el espacio de tiempo, largo o corto, que se le da a un personaje para realizar las acciones.

Es el espacio de tiempo, largo o corto, que se le da a un personaje para realizar las acciones. Espacio: Es el lugar donde ocurren los hechos.

Es el lugar donde ocurren los hechos. Trama: Es el conjunto de sucesos, hechos o anécdotas que se cuentan a lo largo de la historia que tienen un inicio, nudo y desenlace.

Es el conjunto de sucesos, hechos o anécdotas que se cuentan a lo largo de la historia que tienen un inicio, nudo y desenlace. Narrador: Es la persona que escribe o cuenta la historia. A veces, el relato puede ser contado en primera persona.

Las narraciones pueden ser mediante historias literarios o darse de forma coloquial cuando se cuenta algo a un círculo cercano (Foto: Freepik)

ESTRUCTURA DE LA NARRACIÓN

La estructura de la narración es la que sigue:

Planteamiento: Se cuenta quiénes son los personajes, dónde y cuándo transcurre la historia y cuál es el problema que les afecta.

Se cuenta quiénes son los personajes, dónde y cuándo transcurre la historia y cuál es el problema que les afecta. Nudo: Se desarrolla el problema que afecta a los personajes, narrando todas las acciones que realizan los protagonistas para resolver dicho problema. En los relatos largos es la parte más extensa y está formado por múltiples capítulos.

Se desarrolla el problema que afecta a los personajes, narrando todas las acciones que realizan los protagonistas para resolver dicho problema. En los relatos largos es la parte más extensa y está formado por múltiples capítulos. Desenlace: Se narra el resultado final de la historia.

Si bien, este es el esquema para las narraciones, no todos se ajustan a esta estructura. Así tenemos a quienes comienzan por la mitad de la trama, lo que se denomina in medias res. En otros casos, se inicia con el desenlace para comenzar a contar qué tuvo que pasar para llegar a ese resultado. Incluso, hay quienes usan un final abierto; es decir, no contar en qué termina la historia para que la audiencia la imagine.

SUBGÉNEROS DE LA NARRACIÓN

Ordenados de más breves a extensos, tenemos:

Microrrelato: También conocido como microcuento, es un texto breve en prosa, de naturaleza narrativa y ficcional que usa un lenguaje preciso y conciso.

También conocido como microcuento, es un texto breve en prosa, de naturaleza narrativa y ficcional que usa un lenguaje preciso y conciso. Cuento: Es una narración breve creada por uno o varios autores, que pueden ser reales o ficticios. La trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo.

Es una narración breve creada por uno o varios autores, que pueden ser reales o ficticios. La trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Relato: Es una narración estructurada en el que se representan sucesos mediante el lenguaje.

Es una narración estructurada en el que se representan sucesos mediante el lenguaje. Nouvelle o novela corta: Es una narración de menor extensión que la de una novela, aunque sin la economía de recursos narrativos propia del cuento. Tiene entre 17.000 y 40.000 palabras.

Es una narración de menor extensión que la de una novela, aunque sin la economía de recursos narrativos propia del cuento. Tiene entre 17.000 y 40.000 palabras. Novela: Es una obra literaria en la que se narra una acción con el fin de causar placer estético a los lectores. Se distingue por su carácter abierto y su capacidad para contener elementos diversos en un relato complejo.

Las narraciones despiertan diversas emociones para quienes leen una historia, tal como sucede en esta imagen con la adolescente (Foto: Freepik)

TIPOS DE NARRACIÓN