El Mundial Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y muchos futbolistas lo dejarán todo en la cancha para ser recordados como uno de los mejores de la historia. Precisamente, en la Copa del Mundo de Francia 1998, Davor Šuker se consagró como uno de los máximos goleadores del torneo ¿Qué ocurrió con él?

El Mundial de Francia 98 es uno de los más recordados por todos los hinchas del fútbol, no solo por la cantidad de goles anotados, sino también porque varios jugadores hicieron historia y, a pesar que han pasado muchos años, sus nombres aún brillan con luz propia.

Este es el caso de Davor Šuker, un futbolista croata que en la actualidad, a sus 54 años, continúa siendo una de las máximas figuras representativas del fútbol en su país.

El delantero tuvo una gran participación en certámenes deportivos del continente europeo y mundialísticos desde finales de los años 80 hasta inicios de los 2000. En el 2003, oficializó su retiro del fútbol pero su nombre es uno de los más recordados.

Los inicios de Davor Šuker en el fútbol

En 1984 el futbolista inició jugando en el equipo Osijek y cinco años después sería contratado por el Dinamo Zagreb.

Davor Šuker tuvo su primera participación en una Copa del Mundo (1987), con la categoría Sub-20, la cual se realizó en Chile. Por aquella época, con tan solo 19 años, representó a la antigua Yugoslavia y junto a sus compañeros alzaron el trofeo mundial.

El delantero Croata

Desde inicios de los años 90, Davor Šuker empieza a vestir los colores de su país. En 1997, de la mano de la selección croata disputó el repechaje frente a Ucrania, como parte de las clasificatorias para el Mundial de Francia 1998, logrando así la victoria que lo llevaría al torneo mundialista.

Davor Šuker (Foto: AFP)

Davor Šuker en Francia 98

La selección de Croacia llegó al Mundial de Francia 98 con una gran ilusión de realizar un buen trabajo con un joven plantel. Ubicándose en el grupo H tuvo que enfrentar a equipos como Jamaica, Japón y Argentina.

Davor Šuker demostró su gran talento futbolístico anotando 6 goles y convirtiéndose en el máximo goleador del torneo. A pesar que su selección no consiguió ganar la Copa del Mundo tuvo una gran participación que es recordada hasta la fecha.

El nombre de Davor Šuker se volvió a oír en el Mundial de Corea-Japón 2002 y un año después se retiraría oficialmente del fútbol.

Davor Šuker frente a Francia en 1998 (Foto: AFP)

La emoción de Davor Šuker

Tras su participación en el Mundial de Francia 98, Davor Šuker recibió el balón de Oro como premio a su gran profesionalismo y trabajo dentro de las canchas en la competencia mundialística.

En ese entonces, tal como lo recuerda Espn, expresó su máxima emoción.

“Soy el hombre más feliz del mundo, nadie me quitará esta felicidad, por ser el máximo goleador y por lo que conseguimos, por tener esta medalla en el pecho (..) Es el día más feliz de mi vida, no me salen las palabras para expresarlo. Croacia es un pequeño país, pero tenemos un gran fútbol”, dijo según Espn.

¿Qué fue de Davor Šuker?

Davor Šuker sigue haciendo noticia, aunque no desde el ámbito futbolístico. Y es que el histórico delantero de la Selección de Croacia ha comprado un campo de más de 5 mil hectáreas en Uruguay.

Según el portal Infobae, el exfutbolista decidió invertir en el ámbito agrario y, para ello, compró una extensión de terreno de 5 mil hectáreas la cual está valorizada aproximadamente en 4 mil dólares.

El terreno está ubicado en el departamento Durazno (Uruguay).

Davor Šuker en el Mundial de Francia 98 (Foto: AFP)

Ficha personal de Davor Suker

Nombre: Davor Šuker

Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1968

Lugar de nacimiento: Osijek (Yugoslavia)

Edad: 54 años

Nacionalidad: croata

Profesión: futbolista

Posición: Delantero

¿En cuántos mundiales ha participado Davor Suker?

Davor Šuker ha participado en varios mundiales desde los 20 años.

1987: Mundial de Chile (Sub-20)

1990: Mundial de Italia

1998: Mundial de Francia

2002: Mundial de Corea-Japón

Equipos en los que jugó Davor Suker