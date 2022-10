La prevención es clave para no desarrollar enfermedades o detectarlas a tiempo y los buenos hábitos de salud son la mejor manera de no tener complicaciones en el futuro. Es así que los especialistas siempre recomendarán llevar una correcta alimentación, estar hidratados durante el día y no descuidar los chequeos preventivos.

Si tu idea es seguir cuidándote a diario, estas recomendaciones del doctor Jordan Gutiérrez, representante de MAPFRE, te ayudarán a mantener una vida más saludable en el marco del Día de la Medicina Peruana (5 de octubre),:

1. Ponte en movimiento: realizar actividad física es clave para una buena salud, la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 150 a 300 minutos por semana de ejercicio aeróbico en adultos y de 60 minutos en niños. El sedentarismo puede ser peligroso pues incrementa el riesgo de padecer cardiopatías, cáncer y diabetes de tipo 2, entre otras.

2. Alimentación saludable y equilibrada: una dieta sana es un pilar importante para tener un cuerpo saludable, para lograrlo se debe priorizar el consumo de alimentos naturales como frutas, vegetales, menestras, carnes, leche y cereales que son ricos en fibra, hierro además de diversos minerales y nutrientes. También se recomienda consumir con moderación los alimentos procesados y evitar los ultra - procesados.

3. Hidratación: Se recomienda el consumo diario de al menos 2 litros de agua. Esta puede ser consumida en forma de agua pura o en infusiones y jugos de frutas sin azúcar, o dentro de los alimentos que consumimos durante el día también. Se recomienda disminuir el consumo de bebidas azucaradas. La deshidratación podría ocasionar mareos, cansancio, taquicardia, contracción muscular involuntaria y en casos extremos hasta la muerte.

4. Chequeos preventivos: Visitar de manera periódica al médico es una decisión responsable. No es necesario sentirse mal ni tener algún síntoma para hacerlo. Al realizarte exámenes de rutina se puede detectar a tiempo muchas enfermedades que serán más sencillas de tratar por encontrarse en una fase inicial. Por ejemplo, con un seguro de salud puedes acceder un chequeo preventivo de forma gratuita y agendar tu cita de manera online.

5. No fumes: Todos sabemos lo dañino que es el tabaco para la salud. Según un estudio del Ministerio de Salud, cada año fallecen 22 mil personas en Perú a causa de alguna enfermedad relacionada al consumo de este. No hay excusa para no dejar este mal hábito.

Síguenos en nuestras redes sociales: