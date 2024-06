Tan o más importante que vernos bien en el día a día, lucir las prendas de moda o tener una piel cuidada, es preocuparnos por nuestra salud bucal. Esto no es solo lavarnos los dientes después de cada comida, sino fijarnos en qué estamos haciendo para no padecer diversas enfermedades y los dientes siempre estén saludables. En esta nota te cuento qué es la periodontitis, cómo identificarla y qué medidas tomar para que tu boca no te traicione y la sonrisa siempre esté brillante.

Primero empecemos hablando de la periodontitis, una enfermedad grave de las encías y que parte de una de las enfermedades bucales más comunes en el Perú que es la gingivitis. “Muchas veces, la periodontitis es una enfermedad que no causa dolor. Esto dificulta que los pacientes reconozcan su presencia y busquen tratamiento oportunamente”, explica el Dr. Marco Alarcón, presidente de la Asociación Peruana de Periodoncia y Oseointegración (APPO).

No obstante, otra problemática importante es la automedicación. El Dr. Alarcón afirma que, con frecuencia, los pacientes recurren a enjuagues bucales que contienen alcohol, agravando la enfermedad en lugar de mejorarla. “Es importante que los pacientes que tengan sospecha de una gingivitis, acudan al odontólogo quienes le brindarán el tratamiento y cuidado oportuno”, afirma el especialista.

¿Qué debes hacer para mantener una buena salud bucal?

La mejor forma de mantener una buena salud bucal es considerando una correcta higiene bucal con las siguientes recomendaciones:

Cepillos Interproximales: Estos dispositivos flexibles están diseñados para limpiar eficazmente los espacios entre los dientes, esenciales para una higiene bucal exhaustiva especialmente de los espacios abiertos Hilo Dental de Alta Precisión: Fundamental para prevenir enfermedades periodontales, el uso meticuloso de este hilo asegura una limpieza profunda entre los dientes y a lo largo de las encías. Rutina Diaria Consistente: Mantén una rutina diaria de limpieza interproximal para eliminar la placa entre los dientes y mantener una salud bucal óptima. Monitoreo de Síntomas: Observa cualquier enrojecimiento, inflamación o sangrado de las encías, ya que son indicios tempranos de enfermedades periodontales. Consulta a un odontólogo si detectas estos síntomas. Cuidado Bucal Completo: Combina la limpieza interproximal con un cepillado adecuado y enjuagues bucales con CPC para una protección adicional. Recuerda programar visitas regulares al dentista para un cuidado integral.

