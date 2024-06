Es una de las ciudades que se volverá protagonista en esta Copa América 2024 y un gran punto de atracción para miles de turistas por ser donde juega Lionel Messi. Si eres de los que viajó a Estados Unidos para disfrutar del evento deportivo, te cuento que no todo es fútbol, sino que también puedes llegar a las playas, centros comerciales, visitar exposiciones interactivas o saborear la gastronomía del lugar con gran influencia latina donde se jugarán dos compromisos durante la primera fase (Uruguay vs Panamá el 23 de junio y Argentina vs Perú el 29 de junio, ambos en el Hard Rock Stadium, casa de los Dolphins de la NFL) y la gran final del sábado 14 de julio. Aquí te dejo 5 lugares para disfrutar en familia en Miami.

La 48.ª edición de este torneo inicia este jueves 20 de junio cuando Argentina se enfrente a Canadá en un encuentro en la ciudad de Atlanta, Georgia. Diversas son las ciudades donde se realizarán los demás partidos, pero hoy vengo a contarte todo lo que esconde Miami, conocido mundialmente por sus hermosas playas y centros comerciales como el Dolphin Mall, ideal para los aficionados de las compras y comida.

Los mejores lugares para disfrutar en Miami durante la Copa América 2024

Miami tiene una variedad de opciones para elegir y disfrutar en familia. Aquí te dejo algunas:

1. The Messi Experience

Miami ha estado en boca de todos con la innovadora «The Messi Experience: A Dream Come True». Este viaje interactivo a través de la vida de Leo Messi, que comenzó el 25 de abril, ha cautivado a los visitantes con actividades inmersivas. La emoción por la llegada de Messi a Miami ha sido palpable, y fans de todo el país han visitado la ciudad para vivir esta atracción única. Mientras que The Messi Experience sigue abierta en Miami, los visitantes serán cautivados por nueve exposiciones interactivas que muestran el talento de Messi y su impacto en el mundo del fútbol. Todavía queda mucho tiempo para que los aficionados se sumerjan en la magia de la Experiencia Messi antes de que se traslade a su próximo destino.

Entra en el mundo Leo Messi y embárcate en una aventura inmersiva y tecnológica en Miami. (Foto: The Messi Experience)

2. The Phillip and Patricia Frost Museum of Science (Frost Science)

El público está invitado a asistir a la inauguración de la última exposición itinerante de Frost Science, Journey to Space (Viaje al espacio). La exposición especial utiliza objetos interactivos y auténticos para sumergir a los visitantes en los asombrosos aspectos de la vida en el espacio como: los peligros reales a los que se enfrentan los astronautas durante sus misiones sobre la Tierra y las adaptaciones que los ingenieros han desarrollado para ayudarles a sobrevivir en el espacio.

Dirección: 1101 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132, Estados Unidos

3. Wynwood Walls

En una nueva e innovadora forma de explorar las obras de los legendarios artistas Shepard Fairey, Buff Monster, Sandra Chevrier y Millo, Wynwood Walls, el dinámico centro de arte callejero de Miami, ha unido sus fuerzas con AR/T House para una nueva experiencia. La activación aumenta cuatro murales icónicos: Future Starts Now de Shepard Fairey, La Cage-l’ombre de ton ombre de Sandra Chevrier, Melty Misfits de Buff Monster y Work in Progress de Millo. Cada mural incorpora capas digitales con contribuciones del animador favorito del arte callejero, Serial Looper, mapeadas en las paredes, accesibles sin aplicación, directamente a través de códigos QR. Los visitantes pueden desbloquear por sí mismos el arte en movimiento y los timelapses que revelan el proceso de producción del mural. En la entrada, los visitantes son recibidos por un mural aumentado de Shepard Fairey, en homenaje al difunto Tony Goldman, el visionario de Wynwood Walls. A través de la realidad aumentada, el mural de Fairey muestra ahora las gafas retro de Goldman flotando fuera de la pared, proporcionando a los espectadores imágenes históricas de la transformación de Wynwood y la voz en off de Goldman dentro de las lentes. Esta experiencia inmersiva refleja la visión de Goldman de embellecer los espacios urbanos con murales y encarna la historia y el potencial de belleza de Wynwood, Miami.

Dirección: 2516 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127, Estados Unidos

4. Paradox Museum

Paradox Experience Miami, situada en el corazón del barrio de Wynwood de Miami, ofrece a los visitantes la experiencia interactiva de interior más avanzada, basada en la psicología y para todas las edades, donde pueden tomar esa foto perfecta para doblegar las mentes de sus seguidores junto a engaños visuales y mentales. Las personas podrán disfrutar de más de 70 exposiciones interactivas basadas en paradojas dignas de fotografiarse que pondrán a prueba su imaginación y su realidad en un viaje que dura entre 60-90 minutos.

Dirección: 2301 N Miami Ave, Miami, FL 33127, Estados Unidos

5. Superblue

Siéntate en un fotomatón, tómate una foto y entra en The Machine Behind the Art: Inside JR’s Printing Press, creada para Superblue, donde atravesará una puerta en forma de portal incrustada en el mural The Chronicles of Miami de la fachada del edificio.Una vez dentro, los visitantes se encuentran dentro del mundo mecánico crucial para la práctica artística de JR. Después de retratarse en una de las cuatro cabinas fotográficas individuales, los visitantes acceden al interior de una imprenta enorme y giratoria donde sus retratos escapan de los rodillos y flotan hasta el suelo. The Machine Behind the Art: Inside JR’s Printing Press es una de las obras inmersivas más significativas del artista de fama mundial JR hasta la fecha.

Dirección: 1101 NW 23rd St, Miami, FL 33127, Estados Unidos.

Una Experiencia Única. Explora 50.000 pies cuadrados de experiencias inmersivas por los artistas más reconocidos. (Foto: Superblue)

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).