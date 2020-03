¿Qué pasa con tu cuerpo si dejas de comer tanta carne roja?

La carne roja contiene numerosas vitaminas y minerales, esenciales para una dieta saludable y equilibrada. Es considerado, además, un alimento nutritivo que aporta un buen contenido en vitaminas del complejo B y minerales como el hierro y zinc. Esta carne, al igual que las otras, son fuente de proteínas de calidad para nuestro organismo y ofrecen cantidades que varían desde un 15 a un 25%.

Las carnes rojas consumidas con regularidad pero no en exceso, pueden ser una buena forma de garantizar el consumo de hierro de calidad; es decir, que se absorbe fácilmente y que ayuda a prevenir anemias nutricionales pues además, ofrece ácido fólico y proteínas que favorecen el aprovechamiento de este mineral.

Si bien, desde el punto de vista nutricional, la carne es un alimento importante en la dieta por su contenido en proteínas, en los últimos años, diversas investigaciones comprueban los beneficios de limitar su consumo.

De hecho, en los últimos 10 años, el consumo de carne roja ha disminuido alrededor de 4,5 kilogramos por persona, siendo 2014 el año en el que menor cantidad de carne roja se ha consumido desde 1960, según investigación de la consultora Harris Interactive.

Por su parte, el International Journal for Vitamin and Nutrition Research dio a conocer su investigación en la que relaciona el excesivo consumo de carne rojas con graves consecuencias de salud; entre ellas enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, altos niveles de colesterol, sobrepeso y obesidad, y a su vez aumenta el riesgo de mortalidad.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el 2015 incluyó en sus recomendaciones de salud, los beneficios curativos de la disminución en el consumo de carne, especialmente las rojas procesadas, debido a que están relacionas con enfermedades crónico-degenerativas.

Aunque la decisión de dejar el consumo de carne es personal, de acuerdo a La Opinión, realizar genera una serie de cambios en el organismo. En ese sentido, te compartimos cinco puntos que muestran lo que sucede con el cuerpo cuando se deja de comer carne.

ESTO SUCEDE EN EL CUERPO CUANDO DEJAS DE COMER CARNE

1. EMPIEZAS A PERDER PESO

Uno de los beneficios para el cuerpo al dejar de consumir carnes es bajar de peso. Esto se debe a que el organismo deja de absorber grasas propias de este grupo de alimentos. Asimismo, de acuerdo al estudio realizado por Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, las personas que no consumen carne tienen un IMC (Índice de masa corporal) promedio menor, que los consumidores de carne.

2. REGULAS TU PRESIÓN ARTERIAL

Limitar el consumo de carne y aumentar el de frutas y verduras, se ve reflejado en un peso corporal más saludable, de tal manera que se obtiene un mayor aporte en ciertos nutrientes esenciales que resultan clave para regular los altos niveles de presión arterial.

3. MEJORAS EN LA DIGESTIÓN

Existe una abismal diferencia en la flora intestinal de las personas que consumen carne y los vegetarianos; además, está comprobado que aquellos que siguen una dieta vegetal tienen un mayor contenido en bacterias beneficiosas. Este aspecto mejora el funcionamiento del sistema digestivo y ayuda a combatir los padecimientos como los gases, la distensión abdominal y el estreñimiento.

4. MENOR RIESGO DE PADECER DIABETES

De acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, una dieta vegetariana trae grandes beneficios, entre ellos el menor índice de padecer riesgo de síndrome metabólico. Asimismo, dejar de comer carne disminuye el riesgo de padecer diabetes y mejora la salud cardiovascular, y ayuda a controlar la presión arterial, entre otros.

5. MEJORES NIVELES DE ENERGÍA Y ESTADO DE ÁNIMO

Dejar de consumir carne, aumenta de manera automática la ingesta de frutas y verduras; lo cual solo se relaciona con beneficios para la salud.

