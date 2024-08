Si en tu dieta semanal no eres de incluir platos preparados en base a pescado y solo lo consumes algunos fines de semana cuando sales a un restaurante, pues estás cometiendo un grave error. Los productos del mar no solo son altamente nutritivos y una gran fuente de omega 3, sino que traen una serie de beneficios que no podemos desaprovechar. En la búsqueda de opciones para cocinar hay una que no todos ingieren con frecuencia y que no solo resulta versátil, sino una gran solución para mantener los huesos fuertes y saludables. En esta nota te explico de cuál se trata de la mano de la nutricionista Adriana Carulla. Además, te recomiendo: Con esta cantidad de huevos en el desayuno evitarás las ganas de comer dulces en el día y La hierba olvidada en tu cocina que acelera la pérdida de peso y activa tu metabolismo.

Hoy te explicaré lo que necesitas saber sobre este alimento rico en ácidos grasos, fuente de vitaminas A, B2, B3 y que contiene minerales como el hierro, magnesio, potasio, fósforo y zinc.

Gracias a su buen sabor y disponibilidad en mercados y comercios, su ingesta también ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares debido a que reduce la hipertensión y el colesterol. A esto le sumamos sus propiedades nutricionales que son beneficiosas para mantener la buena salud.

¿Cuál es el mejor pescado para los huesos?

Se trata de la trucha, conocida por su sabor sutil y por ser muy versátil en la cocina, permitiendo preparaciones al horno, a la parrilla, al vapor e incluso cruda en sushi. Su adaptabilidad a diversas recetas y estilos culinarios la convierte en una opción ideal para una dieta balanceada.

Adriana Carulla, nutricionista experta de Wong, destaca que es fácil de digerir y baja en calorías, lo que la hace ideal para quienes buscan mantener un peso saludable. Además, una de sus principales ventajas es su alto contenido en ácidos grasos omega-3, esenciales para la salud cardiovascular y cerebral, ya que ayudan a reducir la inflamación, mejorar la circulación y proteger contra enfermedades neurodegenerativas.

A esto le sumamos que es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, esenciales para la construcción y reparación de tejidos en el cuerpo. También, es rica en antioxidantes como el selenio y la astaxantina, que fortalecen el sistema inmunológico y protegen las células del daño oxidativo.

SALUD |La trucha pertenece al grupo de los pescados azules, ricos en grasas saludables. (Foto: Freepik)

Ahora sí, uno de sus beneficios estrella es que favorece la salud ósea. “La trucha es una buena fuente de vitamina D y fósforo, ambos esenciales para mantener unos huesos fuertes y saludables. La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio, mientras que el fósforo es un componente fundamental del tejido óseo. Consumir trucha regularmente puede contribuir a la prevención de enfermedades óseas como la osteoporosis y promover una mejor salud esquelética”, explicó Carulla que promueve la campaña llamada “De la mano con lo nuestro” que impulsa el consumo de productos peruanos como la trucha.

¿Este contenido de salud que preparé te pareció interesante y aprendiste un poco más? Como este, hay otro tipo de utilitarios y consejos de mi autoría que serán de tu agrado y solo debes visitar Mag.elcomercio.pe con frecuencia. Te invito a conocerlos y ponerlos en práctica. Si estos te gustan o sirven, no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con nuevo contenido interesante.

5 notas que te ayudarán a mejorar tu salud

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).