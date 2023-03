Pintar nuestro pelo nosotros mismos no es tan complicado, pero sí hay pautas que no se deben saltar. Arriesgar y cambiar radicalmente el aspecto del cabello es algo que motiva a muchos. Esta modificación al look puede tener muchos factores detrás, pero sea cual sea el caso, hay artículos que no te pueden faltar y consejos que debes tomar en cuenta, más aún si se trata de un cabello virgen, es decir, que nunca fue tinturado. ¿Cómo aplicar el tinte por primera vez? Aquí los pasos a seguir.

Si bien lo más recomendable es siempre ir donde un especialista para garantizar que tu melena no se eche a perder, hay ocasiones en donde no se puede asistir y el cubrir las canas es una necesidad que no puede esperar.

Es aquí donde surge la pregunta de qué color me pinto el pelo. La elección del tono tiene que ver mucho con tu piel. Lo ideal es elegir tonos fríos para pieles cálidas y viceversa, tonos cálidos para las pieles frías. Por ejemplo, los tonos cobres van muy bien con los latinos y si la piel es muy rojiza, hay que elegir tonos con base café y cobre más ligero.

Cómo pintarse el pelo sola en casa por primera vez

Si lo que quieres es aplicar un tono rubio o cobrizo por primera, Víctor Skertchly, educador regional Henkel, multinacional alemana líder mundial en coloración, explica los pasos a seguir.

“Se debe tener en cuenta el estado en el que se encuentra el cabello, es decir, si es natural (virgen) o si las tinturaciones previas son claras. Si la aplicación es en casa, sugerimos empezar por la raíz (primeros centímetros de crecimiento) con un peróxido de 20 o 30 volúmenes dependiendo el nivel de oscuridad del cabello. Mientras más oscuro esté, mayor debe ser el nivel de peróxido. Una vez aplicado en la base de la cabeza, seguimos con la colocación de medios a puntas. Si el cabello es virgen, debemos contemplar un nivel más que en la raíz y si tiene tintes claros previos con peróxido de 10 volúmenes. Usualmente se dejan un tiempo de 45 minutos y enjuagamos”, detalló.

Qué se necesita para aplicar el tinte

Lo recomendable es ir a un salón de belleza en donde nos puedan guiar sobre los procesos de tinturación; sin embargo, si lo harás desde tu hogar, lo imprescindible es considerar que el cabello se encuentre saludable. “En cuanto a los elementos que no deben de faltar estos son: un recipiente para preparar el tinte, una brocha para aplicarlo, guantes para no manchar las manos, música para hacer el proceso divertido y mucha paciencia para aplicarlo de manera uniforme. También es importante vestir durante el proceso con alguna prenda que no se use a diario, pues seguramente quedará como obra de arte moderno. Por último, se recomienda aplicar una mascarilla después del tinte para que los pigmentos tengan mayor duración”, agrega el experto.

Independientemente del tono seleccionado para tu cambio de look, un cabello bien cuidado y sano dará un aspecto de juventud y vitalidad. La manera más eficiente de alcanzar una melena natural es realizando retoques de color cada 21 días para ocultar las raíces y que el tono luzca intacto. Adicional a esto es ideal contar con una línea de tratamientos que ayude a revitalizar y darle movimiento la hebra capital que es dañada por los químicos. Una de estas es la familia de productos KÜÜL COLOR ME, un shampoo y un tratamiento sin enjuague de uso diario que ayudarán a que el color dure por semanas, además de proteger el cabello de las agresiones del medio ambiente.