Cuando se piensa en qué regalarle al ser amado en el Día de San Valentín más de uno elige un perfume, algo tecnológico, las tradicionales rosas rojas o un peluche, mientras que otros se van por el obsequio por excelencia y que se usa también para una propuesta especial en este Día de los Enamorados, ¿sabes qué significa entregar joyas un 14 de febrero?

No es lo mismo regalar un anillo que un collar o unos pendientes. Si bien todo ingresan en el grupo de la joyería, cada uno tiene un mensaje único.

Aunque los chocolates o cenas románticas también estarán a la orden del día para esta fecha, son regalos que no podemos llevarlos con nosotros en ocasiones especiales, cosa que no sucede con los accesorios que complementan un look o simbolizan un compromiso.

¿Qué significado tiene el regalo de joyas?

Las joyas tienen diseños exclusivos y materiales de calidad como baños de metales preciosos, cristales, perlas, entre otros, ideales para regalar en esta fecha tan especial. Además, son un obsequio duradero que representa la amistad, gratitud, amor o compromiso y, en el caso de los anillos, el círculo simboliza lo infinito porque no tiene principio ni final.

En el caso del collar o colgante es símbolo de intimidad infinita sin ser pareja y se puede regalar a tu mejor amiga pues muestra el conocimiento total de la otra persona. Las pulseras son más comunes para entregar entre madres e hijas, hermanas o familiares en una ocasión especial y el significado lo marcan las piedras o abalorios que lleve la pieza. Las perlas demuestran cariño, lealtad, sinceridad o amor maternal; los rubíes son pasión; las esmeraldas significan amor sincero o felicidad y están cargadas de positivismo.

“Las joyas tienen un significado sentimental que pocos regalos pueden tener. Es algo duradero y eso tiene un beneficio inmenso también para quien las regala. Pues siempre recordarán a la persona que lo entregó, y cada vez que lo usen pensarán en ella”, explica Cinzia Brambilla, Directora Corporativa de Joyería Yanbal.

Un set de pulseras Dulce Amistad es un detalle bonito para celebrar a tu compañera de aventuras. (Foto: @yanbal / Instagram)

¿Qué joyas regalar el 14 de febrero?

La especialista indica que siguiendo las nuevas tendencias, esta temporada se podrán regalar joyas llenas de colores, y diseños inspirados en la alegría y el amor, desde joyas de impacto, hasta joyas atemporales y de uso diario. Además, siempre hay las versátiles para ser usadas en diferentes ocasiones y momentos.

En este Día de San Valentín también se pueden elegir las joyas con significado con las que se pueden expresar sentimientos de amor y amistad hacia otra persona. “El diseño con significado es un motor clave para la joyería, especialmente en fechas importantes como San Valentín. Es por ello, que contamos con algunas colecciones en corazones, perfectas para regalar, ya que la joyería logra generar emociones, crear historias y conectar con quien las recibe”, agregó Brambilla.

