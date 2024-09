Hay quienes no pueden salir de casa si es que no revisan cuidadosamente que todos sus artículos personales estén en su cartera o bolsillos, mientras que otros se miran en el espejo para comprobar que no se les escapa ningún detalle de su buena apariencia. En esta línea, muchos son los que tienen un perfume preferido y saben que ese aroma es el indicado para acompañarlos en un momento especial; sin embargo, por diversos factores, no siempre el olor los acompaña durante todo el día. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que la forma en la que aplicas este producto puede ocasionar que se esfume más rápido? Hoy te explico qué son los puntos de pulso y cómo harán que dure más en tu cuerpo. Además, te recomiendo: Soy experta en belleza y así puedes secar tus uñas recién pintadas en pocos minutos.

Para potenciar la duración de tu fragancia y hacer que se vuelva tu sello distintivo, hay ciertos detalles que no podemos pasar por alto. Los especialistas siempre recomiendan aplicar en la piel una crema hidratante sin fragancia luego del baño para atomizar tu perfume; adicional a esto, utiliza productos complementarios al elegido como gel de ducha y loción corporal para intensificar y prolongar el aroma.

Otro detalle que te ayudará a prolongar el aroma es rociarlo sobre la ropa porque las fibras pueden retener la fragancia por más tiempo que la piel. Solo asegúrate de que el perfume no manche la tela.

¿Qué son los puntos de pulso para aplicar perfume?

Si ya has puesto en práctica los consejos anteriores y sientes que no es suficiente, entonces descubre qué son los puntos de pulso para aplicarlo.

“Los puntos de pulso como las muñecas, el cuello, detrás de las orejas y la parte interna de los codos, emiten calor, intensificando el aroma durante todo el día (…) Después de aplicar el perfume, evita frotar las muñecas entre sí. Esto puede romper las moléculas de la fragancia y hacer que el aroma se desvanezca rápidamente”, recomienda Angélica Carranza, directora Corporativa de Fragancias y Cuidado Personal de Yanbal, firma que acaba de lanzar “Pasión”, un perfume intenso y sofisticado de la familia ambarada floral que combina notas de peonia blanca y violeta sobre un fondo cálido de semillas de tonka, dando como resultado un aroma que refleja la sensualidad y sofisticación de la mujer.

En conclusión, el calor del cuerpo jugará un papel clave al ayudar a activar las notas de tu perfume permitiendo que el aroma se libere suavemente y se disperse a medida que te mueves, creando esa estela que hace que todos volteen cuando ingresas a la oficina o reunión. Eso sí, los expertos recomiendan solo echar en al menos dos puntos de pulso, sino harás una saturación de aromas

