Si te encanta el sabor y el picor y no te importa sentir ese ardor en todo tu cuerpo, de seguro eres de los que le aumenta dosis extras de ají o chile a tus alimentos sin importar la hora. Si bien puede hacer más placentera la experiencia, ¿alguna vez te pusiste a pensar qué pasa cuando comes comida demasiado picante todos los días y no puedes evitar la sensación de quemazón? Aquí te lo explico de la mano de los expertos; además, te recomiendo: te explico cada cuánto tiempo debes renovar tu ropa interior y Por qué evitar el contacto entre tu cepillo de dientes y el de tu pareja o familia.

El picante no es un sabor en sí, sino una sensación cuando ingerimos un alimento rico en compuestos químicos como la capsaicina, la piperina o la allicina que están presentes en los chiles, pimientos, rocoto, pimienta, ají o ajo.

En el mundo hay gran variedad de especias y condimentos, sobre todo los de potente sabor. En México es muy popular comer todo con chile, en Estados Unidos le agregan tabasco a las papas fritas o hamburguesas, mientras que en Perú se le añade ají o rocoto, mientras que otros aman el wasabi o los pimientos picantes, pero ¿Es bueno o es malo comer picante y abusar de la quemazón y picor en al mucosa oral?

¿Qué hace el picante en el cuerpo humano?

Si bien la comida picante hace que se saboreen mejor ciertos alimentos, “comer picante puede producir diversas reacciones fisiológicas, por ejemplo, hormigueo en la lengua y los labios, o sudoración”, explicó David Julius, fisiólogo de la Universidad de California en San Francisco, tal como explican desde The New York Times.

La sudoración es la reacción inmediata luego de comer ají. Esto se debe a que los alimentos más picantes contienen compuestos que se unen a los receptores nerviosos del tracto gastrointestinal, incluida la boca, los cuales se activan con el calor.

Adicional a esto, puede causar inflamación en las zonas que facilitan la digestión y, en ocasiones, provocar acidez, dolor de estómago o diarrea.

Pero no todo es negativo, el comer picante también tiene sus beneficios como que estimula las secreciones gástricas, es antibacteriano y antiséptico, ejerce una acción antiinflamatoria a nivel arterial y activa la circulación, es un analgésico natural, activador del metabolismo energético, entre otros.

SALUD | Entre los efectos negativos del picante está el riesgo de provocar irritación estomacal y acidez. (Foto: Frank Schrader / Pexels)

¿Cuándo es malo comer picante?

En personas sanas, el consumo excesivo puede perjudicar la mucosa del tracto gastrointestinal propiciando náuseas, vómitos, dolor abdominal, úlceras, diarreas y hemorroides. Su consumo está contraindicado en personas que sufren de úlceras, gastritis, síndrome de intestino irritable, reflujo gastroesofágico, hemorroides, problemas hepáticos, mujeres embarazadas o en período de lactancia, así como niños menores de seis años.

¿Este contenido de salud que preparé te pareció interesante y aprendiste un poco más? Como este, hay otro tipo de utilitarios y consejos de mi autoría que serán de tu agrado y solo debes visitar Mag.elcomercio.pe con frecuencia. Te invito a conocerlos y ponerlos en práctica. Si estos te gustan o sirven, no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con nuevo contenido interesante.

5 consejos de salud que te ayudarán a sentirte mejor

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).