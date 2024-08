Si eres de los que ama tomar café cada mañana, seguro también piensas con qué lo vas a acompañar y el pan no puede faltar porque es un clásico; sin embargo, no todos tienen los mismos beneficios y efectos en tu cuerpo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que hay un tipo que sí está recomendado por los nutricionistas para saborearlo a diario? En esta nota te cuento cuál es el mejor para tu desayuno y la cantidad que debes comer para no tener aumento de peso u otros problemas de salud. Toma nota y no te prives de su delicioso sabor y aroma cuando recién sale del horno; además, te recomiendo: La vitamina que te ayudará a recuperar energía si estás cansado todos los días y La parte del cuerpo que debemos lavar primero al ducharnos, según un dermatólogo.

En la actualidad hay una gran variedad de presentaciones e ingredientes que se le agregan para que más comensales sigan eligiéndolo día a día, pero también es cierto que está compuesto de almidones que pueden llegar rápidamente al estómago, lo que puede generar picos de glucosa en la sangre.

Es por esto que resulta vital conocer cuál es el tipo de pan más sano y nutritivo que sí o sí podemos añadir a nuestra alimentación.

Cuál es el mejor pan para el desayuno

Se trata del integral, aunque el pan de masa madre también es saludable y una gran opción si no te gusta del todo el primero. Esto se debe a su alto contenido en fibra que favorece la digestión y brinda un efecto saciante. Además, tiene vitaminas B y E y algunos minerales, como el magnesio, que se ha relacionado con un mejor metabolismo de la glucosa y la insulina.

Por su parte, la segunda alternativa también contiene este nutriente y es rico en probióticos naturales que son excelentes aliados para la salud intestinal al equilibrar la flora bacteriana.

Eso no es todo, pues ambos ayudan a tener un desayuno equilibrado y nutritivo por su índice glucémico más bajo que el pan blanco; ayudan a mantener los niveles de azúcar en la sangre estables y controlar el apetito; conservan más nutrientes que otros tipos de panes; son ricas fuente de vitamina B y minerales como hierro, zinc y magnesio. A esto le añadimos que combate el estreñimiento, mejora el proceso digestivo y controla el peso.

SALUD | Tan importante como el tipo de pan que elijas es con qué lo vas a acompañar. Descubre las opciones saludables. (Foto: Nadin Sh / Pexels)

La cantidad exacta que puedes comer en el día

Si te preguntas cuál es la cantidad de pan que se recomienda comer al día para no engordar, pues ya sea de pan integral o de masa madre, lo aconsejado es de unos 120 gramos diarios, lo que equivale a unas 4 rebanadas o 2 panecillos.

“En el desayuno, concretamente, unos 60-80 gramos de pan sería suficiente. El resto puedes distribuirlo en tus comidas en función de si hay o no otras fuentes de hidratos de carbono, si no, no serían necesarios”, según publican desde Clara con el soporte de Sonia Sáez Rodríguez, dietista-nutricionista especializada en obesidad y nutrición deportiva,

Ahora, si lo que quieres es maximizar sus beneficios, combínalos con una fuente de proteína y grasas saludables, como aguacate, huevos, aceite de oliva virgen extra, jamón york o de pavo, etc, para ayudar a equilibrar tus niveles de glucosa en sangre y mantenerte saciada por más tiempo. Adiciona también frutas o verduras para empezar el día con energía.

