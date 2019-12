Diciembre es uno de los meses más complicados en cuanto a congestión vehicular. Los últimos días del 2019 se caracterizan por un constante movimiento producto de las tantas reuniones y compras propias de Navidad y Año Nuevo, lo que genera que conductores, pasajeros y peatones puedan sufrir de estrés al volante o dentro de una unidad de transporte público.

Además, las fiestas de fin de año son una oportunidad aprovechada por muchos para viajar fuera de la ciudad, ya sea para visitar a la familia o conocer nuevos lugares en las vacaciones. En estos casos es vital tener en cuenta ciertas recomendaciones para que sean días de descanso y diversión alejados de los accidentes.

Para que el estrés no aumente mirando el reloj, lo más acertado es salir con más tiempo de anticipación para no manejar apurados y así no cometer imprudencias al volante; además, se puede optar por usar una app que permita identificar el tráfico en la zona.

“Podemos optar por la tecnología móvil para optar por una ruta más adecuada, con menos afluencia de vehículos o hasta para evitar pasar por una zona en la que haya ocurrido algún accidente de tránsito”, señala Víctor Añazco, experto en seguridad vial del Touring, quien también describe algunas técnicas rápidas de control del estrés en conductores que se pueden tomar en cuenta en estas semanas.

Descansar e hidratarnos bien antes de conducir.

Conducir con las lunas cerradas para disminuir el ruido exterior que aturde al conducir.

Mantener una temperatura adecuada en la cabina de conducción, siendo lo recomendable entre 18°C y 22°C.

Colocar música tranquila y relajada a un volumen moderado, pues esto ayuda a disminuir la ansiedad y proporciona tranquilidad al conductor.

Respirar profundamente para oxigenar el cerebro: antes de actuar o reaccionar frente a los errores de los demás conductores, debemos aplicar esta recomendación, nuestra mente debe estar preparada para manejar este tipo de situaciones.

Aplicar técnicas de manejo defensivo, respetando los límites de velocidad, guardando las distancias de seguimiento, evitando distracciones, respetando las normas, etc. El objetivo de estas técnicas es la prevención de accidentes viales e infracciones de tránsito.

