A mediados de agosto de 2023 los mexicanos se enteraron de uno hecho que preocupó a más de uno. Se trata de cinco jóvenes naturales de Jalisco (México) que desaparecieron cuando fueron de paseo a la feria de Lagos de Moreno que se realizara todos los años. Por ahora, sus familiares y amigos aún esperan a que regresen sanos y salvos. ¿Dónde están?

Preocupación y angustia es lo que viven actualmente los familiares y amigos de los cinco amigos de entre 19 y 22 años de edad que desaparecieron sin dejar rastro luego de ir a pasar un momento divertido y ameno en Lagos de Moreno. Ellos nunca imaginaron que esa sería la última vez en que se les vería físicamente.

Este es un hecho de gran misterio que ha llamado la atención no solamente de las autoridades, sino también de la población entera que se hasta la fecha no sabe lo que sucedió con este grupo de muchachos.

Los familiares de los jóvenes viven momentos de angustia (Foto referencial: AFP)

EL CASO DE LA DESAPARICIÓN

De acuerdo a la BBC, el hecho ocurrió el 11 de agosto cuando los jóvenes fueron a la feria que se celebra todos los años en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. Lo que parecía ser un día tranquilo empeoró cuando estas personas desaparecieron.

Desde ese momento los familiares y autoridades empezaron la búsqueda de los jóvenes con la esperanza de hallarlos sin ningún inconveniente.

¿QUIÉNES SON LOS JÓVENES DESAPARECIDOS?

El Universal dio a conocer la identidad de estas personas que han desaparecido. Ellos responden a los nombres de:

Roberto Olmeda Cuéllar.

Diego Lara Santoyo.

Uriel Galván.

Jaime Miranda.

Dante Hernández. Ver fotos.

¿CÓMO ERA LA PERSONALIDAD DE ELLOS?

El citado medio también recogió la versión de la hermana de Jaime, quien señaló que a su hermano le gustaba bailar y era muy alegre.

Los familiares del resto de jóvenes también pidieron que se intensifiquen la búsqueda de sus seres queridos.

DETALLES QUE PREOCUPAN A LOS FAMILIARES

Tras conocerse el caso algunos detalles han encendido las alarmas en las familias de los cinco jóvenes. Primero se filtró una foto, en internet, donde se muestra a unos jóvenes amordazados y golpeados. BBC señala que probablemente uno de ellos fue obligado a golpear a sus amigos.

Por otro lado, El Universal indica que el fiscal Luis Méndez Ruiz dio cuenta de que se halló un vehículo con restos humanos en su interior, aunque resaltó que no se puede aún confirmar que sean de los jóvenes.

OTRO AUTO HALLADO

El 15 de agosto fue hallado un segundo vehículo conteniendo restos humanos que hace pensar que, probablemente, sea de los jóvenes desaparecidos. El fiscal Méndez sostuvo, según el citado medio, que recibió una llamada de emergencia respecto a que el auto es encoentraba en la carretera de Lagos de Moreno a Encarnación de Díaz, pero enfatizó que todavía no se puede confirmar si sería de ellos.

MISA EN HONOR A LOS JÓVENES

Cinco días después de conocer la desaparición de los jóvenes sus familiares decidieron realizar una misa y una marcha pacífica por las calles de Jalisco, la cual se convocó mediante las redes sociales por la orden de los Mercedarios, según informó El Universal.

A este llamado también se unió el colectivo “Hasta encontrarles” con el objetivo de exigir que los jóvenes regresen a sus hogares.

La misa se llevó a cabo en el Templo de la Merced y las personas llevaron varias fotografías de los jóvenes desaparecidos para rezar por ellos.

En México se realizó una misa para rezar por los cinco jóvenes (Foto referencial: AFP)

¿QUÉ DIJO ANDRÉS LÓPEZ OBRADOR SOBRE EL CASO?

Este caso que alarmó a todo México continúa siendo noticia en todo el mundo y muchos han querido saber qué dijo el presidente de ese país respecto al caso.

Por ello, en una rueda de prensa los periodistas le consultaron a AMLO sobre la información que tiene su gabinete de seguridad sobre el caso, pero lo que llamó la atención fue la respuesta del mandatario.

“Ayer me decía un amigo que decía su esposa ‘Que me des 200 pesos para ir al mercado’; ‘No oigo’ (respondía su esposo). A ver por el otro. ¡Qué me des 500 pesos para ir al mercado!’ (le gritaba su esposa). Mejor los 200″, dijo.

