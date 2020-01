Este 2020 ya inició y aunque pasaron algunos días, muchos esperan que los doce meses de este año sean de prosperidad. Y aunque para ello, no se necesita de un golpe de suerte, sino del constante esfuerzo de cada uno, siempre es bueno saber cómo alcanzar el éxito.

A pesar de que no hay una fórmula mágica para obtener todo lo que deseamos en los estudios, trabajo, profesión o cualquier otro campo, lo cierto es que dependerá de uno mismo.

Para que te sientas con ganas de alcanzar todo lo que te has planteado a lo largo de este año, el portal Entrepreneur hizo una recopilación de las frases que te motivarán para seguir adelante. Nosotros escogimos algunas de ellas.

Cumplir tus metas solo dependerá de ti, no dejes que nadie se interponga (Foto: Freepik)

MOTÍVATE CON ESTAS FRASES

“Sólo se puede llegar a ser verdaderamente exitoso en algo que te gusta. No hagas que el dinero sea tu meta. En lugar de eso, persigue cosas que te guste hacer y luego hazlas tan bien que la gente no te quite la mirada”. Maya Angelou, autora y activista.

“Algunos de ustedes no obtuvieron el trabajo que realmente querían o recibieron esas terribles cartas de rechazo de la universidad. Conocen la decepción de perder o de no obtener algo que deseaban. Cuando eso pase, muestren de qué están hechos”. Jill Abramson, periodista.

Estar motivado y sentirse positivo cuando emprendemos algo es la clave para legar al éxito (Foto: Pixabay)

“Ir del punto A al Z puede ser retador, a menos que recuerdes que no tienes que llegar del punto A al Z. Debes ir del A al B. Si separas los sueños grandes en pasos pequeños podrás seguir adelante”. Sheryl Sandbeg, autora, activista y Jefa de Operaciones de Facebook.

“No tengas miedo de cometer un error. ¿Sabes qué puedes hacer si eliges la opción equivocada? ¡Tirarla y elegir otra!”. Steve Ballmer, antiguo CEO de Microsoft y actual dueño de LA Clippers.

Cada día es un inicio para salir adelante y aprender de los errores que se cometen (Foto: Pixabay)

“Si no estás haciendo una gran diferencia en la vida de otra gente no deberías tener una empresa, así de simple. Las compañías tienen la responsabilidad de cambiar algo en el mundo”. Richard Branson, fundador de Virgin Group.

