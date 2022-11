Así como la hidratación es importante en los humanos, también lo es para los animales, sobre todo, los perros que siempre buscan calmar su sed después de dar un paseo bajo el sol. Sin embargo, si has notado que tu mascota aumentó su ingesta diaria y no está en constante actividad, ¿debo preocuparme?

Si últimamente has notado que tu perro bebe más agua de lo normal y no realiza mucha actividad, no te alarmes puesto que ello puede deberse a diversos motivos y no necesariamente esté relacionado con alguna enfermedad, aunque en algunos casos sí puede resultar un problema mayor.

En las siguientes líneas te decimos algunas de las razones por las que un perro bebé agua en exceso.

¿Por qué mi perro bebe mucha agua?

Sistema de transpiración: En temperaturas elevadas los perros suelen beber más agua durante el día.

Tipo de alimentación: Depende mucho de la cantidad de fibra y sodio en la alimentación.

Su tamaño: Aunque suene poco creíble, los perros pequeños sudan más que los de raza grande.

Actividad física intensa: Si un perro comienza a correr o simplemente moverse, le dará más sed de lo normal.

Problemas de salud: En ciertas ocasiones sí está relacionado con problemas de salud.

¿Qué enfermedades podría padecer?

Según lo mencionado líneas más arriba, si notas que la ingesta de agua diaria aumentó considerablemente, esto puede estar relacionado con problemas de salud. ¿Qué enfermedades podría tener?

Enfermedad renal.

Diabetes.

Síndrome de Cushing.

Si en los últimos días has notado que tu perro bebe más agua y, además, está decaído, vomita y orina más de lo normal, podría tener una enfermedad renal. Lo primero que debes hacer es llevarlo con un veterinario para que le recomiende una dieta balanceada y la administración de unos medicamentos.

De otro lado, si tu perro es mayor y constantemente orina y bebe mucha agua, posiblemente tenga el síndrome de Cushing. Aquí también es primordial llevarlo con un veterinario, quien le hará un diagnóstico basado en un test de estimulación, seguidamente, le recete trilostano oral o un tratamiento adecuado, según precisa el portal Mundo Deportivo.

