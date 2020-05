Hacer pizza casera no es una tarea difícil; sin embargo, muchos temen sacar al chef que llevan dentro por no tener horno. Esto no tiene que ser un impedimento para disfrutar de uno de los platillos más populares en todo el mundo, en especial en Estados Unidos , ya se puede hacerse rápidamente en un sartén.

En ella podrás realizar una masa deliciosa, crujiente y perfecta para ponerle encima todos los ingredientes de tu preferencia.

De esta manera, tener una pizza casera demandará mucho de tu creatividad y solo te tomará 45 minutos para disfrutar de este plato de origen italiano en la comodidad de tu casa para la cena, mientras disfrutas de una película de Netflix o pasas un rato inolvidable con tu familia.

Aquí te dejamos la receta de esta pizza en sartén que podrás preparar con los ingredientes que tengas en la nevera y de manera muy sencilla.

Ingredientes:

Para la masa:

3 cucharadas de harina de maíz

1 cucharada de levadura

1 cucharadita de azúcar

1 cucharada de aceite de oliva

3/4 de taza de agua

1/4 cucharada de sal

1 taza de harina de trigo

Para la pizza:

Pasta de tomate

Queso rallado

Orégano

Y los ingredientes que prefieras para decorarla

Preparación:

Lo primero es preparar la masa. Para ello necesitas un bowl donde se va a mezclar la levadura con el azúcar y el agua hasta que se integren todos los ingredientes. Una vez lista, déjala reposar durante 15 minutos hasta que la veas espumosa. Luego añade la harina de trigo y de maíz, la sal y un poco de aceite de oliva. Mezcla con una varilla eléctrica para un mejor resultado. Amasar la preparación con las manos para que tenga mayor consistencia. Hacer una bola con ella, cubrirla con un paño y dejarla reposar 15 minutos más. Mientras pasa el tiempo, ir avanzando con los ingredientes que se añadirán a la pizza como vegetales o embutidos. En el caso de las verduras, es preferible saltearlas primero a fuego medio para que no queden crudas. En la mesa donde se trabajará la pizza poner un poco de harina y amasar la bola de masa con la ayuda de un rodillo y guiándote del tamaño de la sartén para que encaje perfecto. Cuando tengas la masa estirada, ponerla en la sartén y añadir una capa de salsa de tomate, los ingredientes escogidos y, por último, el queso rallado más un poco de orégano. Un dato importante es que la sartén debe tener un chorrito de aceite para que no se pegue y no olvides taparla y dejarla que se cocine a fuego lento durante unos 10 o 15 minutos. ¡A disfrutar!

FICHA:

Dificultad: fácil

Tiempo: 45 minutos

Porciones: 2

No hay nada más rico que una tajada de pizza y mejor aún si la preparaste tú mismo. (Foto: Pexels)





