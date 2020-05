La leche evaporada, también conocida como leche parcialmente evaporada o semi-evaporada, es un ingrediente básico en diversas recetas, sobre todo para preparar postres . Su sabor y características permiten crear verdaderas delicias.

Para obtenerla, a la leche de vaca se le extrae aproximadamente un 60% de agua. De este proceso se logra un lácteo que se adquiere comúnmente enlatado y que dura mucho tiempo en la despensa del hogar (siempre guiándose de la fecha de vencimiento).

Aunque visualmente se parece a la leche condensada, no hay que confundirlas, pues la leche evaporada no lleva azúcar en su preparación y no siempre se usa únicamente para postres caseros.

La leche evaporada tiene el mismo valor nutritivo que otras clases de leches, así como un aporte de proteínas de alto valor biológico. Además es rica en vitaminas y minerales como el calcio. Por ese motivo, está presente en cremas, salsas y dulces.

¿Qué preparar con leche evaporada?

Para que disfrutes de los beneficios de este lácteo, aquí te compartimos algunas recetas sencillas y que te sacarán de apuros cuando te provoque un postre en casa.

1. Mousse de limón

Su preparación es muy fácil y solo te tomará 5 minutos. Rinde de 8-10 porciones.

Ingredientes:

196 ml de Leche evaporada

2 limones

100 gr de azúcar

Preparación:

Poner el tarro de leche en el refrigerador y dejarlo 24 horas. Verter el contenido en un recipiente alto y batirlo. Cuando empiece a tomar volumen, añadir el zumo de los limones, poco a poco y sin dejar de batir. Luego añadir el azúcar, cucharada a cucharada. Repartir el mousse en copas y dejarlo en el refrigerador hasta el momento de comerlo.

El mousse se puede decorar con chocolate rallado o frutos como el arándano o frambuesas. (Foto: Pixabay)

2. Postre de limón

Ingredientes:

3 paquetes de galletas Marías o de vainilla

400 gr de leche condensada

400 gr de leche evaporada

200 ml de zumo de limón

1 vaso de leche

Canela en polvo

Preparación:

En un recipiente agregar la leche condensada, la evaporada y el zumo de limón. Batir hasta que todo se mezcle muy bien. Reservar. En una fuente poner en el fondo galletas y sobre ellas la preparación anterior. La idea es tener varias capas de galletas, mezcla, galletas, mezcla. Recuerda mojar en leche las galletas antes de ponerlas entre capa y capa. De esta forma el postre queda más jugoso. Una vez listo, meter el recipiente en la nevera durante un mínimo de 12 horas, si puedes de un día para otros mucho mejor. Antes de servir poner un poco de canela molida para decorar.

El flan es un postre que se prepara con huevos, leche evaporada y azúcar. (RitaE | Pixabay)

3. Flan de queso

La leche evaporada, además de aportar poca grasa, le da una textura muy cremosa y ese sabor ligeramente tostado de su elaboración.

Ingredientes:

310 grs de queso fresco

340 grs de leche evaporada

100 ml. de leche

180 gramos de azúcar

3 huevos enteros

3 yemas

120 gramos de azúcar más para hacer el caramelo

Preparación:

En un recipiente poner el queso fresco desmenuzado, la leche evaporada, la leche normal, el azúcar, los huevos enteros y las tres yemas. Mezclar con la ayuda de una batidora. Mezclar bien hasta obtener una crema fina y homogénea. Dejarla reposar en el refrigerador una media hora aproximadamente. Para preparar el caramelo hay que poner el azúcar en una olla y añadir un chorrito de agua. Dejar que se haga un caramelo rubio y verterlo en la base de las flaneras o recipientes individuales. Precalentar el horno a 165-175º C con una bandeja llena de agua (debe cubrir unas tres cuartas partes de la flanera) para cocer los flanes al baño maría. Verter la preparación del flan de queso en ellas y cubrirlas con papel de aluminio. Deja cocer una hora o hasta que los flanes hayan cuajado. Retirar la bandeja del baño maría del horno y dejar enfriar un poco los flanes antes de retirarlos del agua. Después déjalos enfriar completamente a temperatura ambiente. Luego se pueden poner en la refrigeradora hasta que se coman. Para servir el flan de queso hay que volcarlo sobre un plato de postre y puedes decorarlo con frutos secos, frutas frescas o almíbar.

VIDEO RECOMENDADO

10 recetas de pocos ingredientes para hacer durante la cuarentena

10 recetas de pocos ingredientes para hacer durante la cuarentena

TE PUEDE INTERESAR





MÁS VIDEOS

Receta del arroz con leche

Arroz con leche (receta)