A veces las recetas que parecen más sencillas son las que más dolores de cabeza nos pueden traer durante su preparación. Este plato que queda perfecto con un arroz blanco o unas papitas cóctel también guarda sus secretos y, si no queremos que el pollo nos quede más seco de lo deseado, debemos conocerlos bien. A continuación el truco para que te quede en su punto.

Hace días te explicamos el truco para que el puré de papas te salga perfecto, o también el truco para que el arroz no se te pegue a la olla. También el por qué no deberías desechar el agua donde cocinaste la pasta, pero esta vez pondremos toda nuestra atención sobre otro plato muy común en lo hogares, sobre todo los fines de semana: el pollo al horno. ¡Toma nota del truco para que no te quede seco!

El truco para el pollo al horno

Lo primero que debemos hacer para que el plato nos quede perfecto es cocinar el pollo a temperatura baja, a 120 Cº exactamente. De este modo, la carne se irá enterneciendo y haciendo poco a poco.

Con la mezcla de jugos que habrás hecho para la salsa del pollo, debes ir regando la carne cada media hora. Lo puedes hacer con un cucharón. Haciendo esto conseguirás que la carne quede blanda y el dorado uniforme. Finalmente, si quieres que el pollo quede crujiente por fuera, faltará darle un golpe de calor a la receta. Es decir, una vez hecha la carne, deberás subir la temperatura del horno a unos 220 Cº y esperar 20 minutos. De este modo solo deberás esperar unos 10 minutos.

El pollo al horno también guarda secretos. (Pexels)

