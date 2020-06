Cada vez somos más conscientes por estos días de lo importante que es seguir unas normas de higiene en nuestra casa y cocina. Uno de los errores más comunes que seguimos cometiendo es descuidar la limpieza de los trapos. Al hacerlo ponemos en riesgo nuestra salud ya que en ellos se pueden albergar bacterias capaces de causarnos una intoxicación alimentaria.

Los trapos de cocina, junto a otros más porosos como las cucharas o espátulas de madera, son muy propensos a crear biofilms, unas colonias de bacterias organizadas por jerarquías que son muy difíciles de eliminar. De aquí que se recomiende que usemos papel de cocina para limpiarnos mientras manipulemos alimentos en la cocina, ya que así evitaremos en mayor medida la contaminación cruzada.

El biofilm (biopelícula, tapiz bacteriano o tapete microbiano) tiene una textura gelatinosa, brillante y pegajosa. Si lo vemos en uno de los trapos de nuestra cocina lo mejor que podemos hacer es tirarla a la basura, ya que es casi imposible de eliminarlo. Por eso es importante mantener estos utensilios limpios y no esperar que se echen a perder. Pero, ¿cuál es el mejor método para limpiar nuestros trapos de cocina?

El mejor método para limpiar el trapo de la cocina

El único modo de eliminar toda la suciedad es meter los trapos de la cocina en la lavadora a 60ºC tras cada uso o al final de la jornada. Podemos usar un detergente neutro y programar un lavado normal.

Pero también hay otro método: calentar el trapo en un recipiente con agua unos minutos en el microondas. Puede ser un buen truco para aquellos que no quieren poner en marcha la lavadora.

Además, una vez tengamos limpias los trapos es importante que las centrifuguemos o sequemos bien, ya que a los microorganismos les encanta la humedad.

¿Y en remojo con lejía y agua caliente?

Si lavamos el trapo con la frecuencia adecuada no hará falta acudir a medidas desesperadas como dejarla en remojo con lejía. Esta técnica solo es recomendable cuando queremos desinfectar un utensilio que no hemos lavado en mucho tiempo y, en ese caso, no debemos tenerlo en remojo más de 10 minutos.

