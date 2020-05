siempre en el refrigerador, su vida no se prolonga más allá de una o dos semanas sin abrir y como mucho dos días tras empezar a usarla.

Ketchup: puede mantenerse en la despensa más de un año sin abrir. Una vez abierta, no es preciso dejarlo en la nevera si se usa con frecuencia, pero no debe conservarse más de un mes. Si sólo se toma de vez en cuando, mejor refrigerado y no mantener más de medio año.