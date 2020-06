Rebozar carnes parece una receta fácil, pero también tiene sus trucos. Esta forma protege los jugos de la carne y además le aporta un toque dorado y crujiente por fuera. Pero, ¿hemos de pasar la carne siempre por pan rallado? ¿Cuan caliente debe estar el aceite? y ¿Cuan grandes han de ser las piezas? Si quieres que te quede perfecto, estos son los 5 errores que debes evitar.

5. No tener en cuenta los tiempos de fritura

La temperatura del aceite es tan importante que el propio rebozado. Y para ello resulta imprescindible colocar las carnes en pequeñas tandas para no enfriar el aceite y evitar así que quede bien la costra rebozada. Como estamos friendo, es fundamental utilizar mucha cantidad de aceite y calentarlo bastante, pero no excesivamente porque si no la carne se quemará por fuera y no se cocinará por dentro.

4. Olvidar el tamaño de las piezas

Las piezas de carne a utilizar han de ser tiernas, de calidad y adecuadas a un tiempo de cocción corto. En el caso del cerdo, el lomo es una buena opción, y para la ternera, nos sirve un buen bistec, especialmente de cadera o espaldilla. Ni demasiado grandes, ni demasiado gruesas. Es muy importante freír las piezas de una en una o en pequeñas tandas para controlar su cocción y evitar que baje la temperatura del aceite.

3. Temer probar distintas preparaciones

No debemos tener miedo a enfrentarnos a otro tipo de maceraciones que se alejan de la forma tradicional al momento de macerar el pollo. Podemos jugar con otros ingredientes como semillas, hierbas o algas. El orégano, el perejil o la albahaca mezclados con pan rallado le darán un punto muy mediterráneo. Y si optas por insumos como la cúrcuma, pimentón o tomate seco para añadirle color.

2. Enredarse con el método para rebozar

El método de rebozado adecuado es el tradicional. Aplastamos la carne para que quede finita, no hace falta hacerle corte. Después hay que salpimentar y enharinar un poco con harina y darle palmaditas para retirar el exceso. Bañarlo en el huevo batido y empanarlo con pan rallado. El huevo amalgama harina y carne. Para que todo quede bien adherido es conveniente presionar un poco con la mano.

1. Rebozar siempre de la misma forma

El rebozado de toda la vida, con harina, huevo y también pan rallado con algún toque de ajo y perejil es el preferido de todos. Pero siempre se puede añadir un toque de imaginación y creatividad y apostar por añadir ingredientes un poco fuera lo común. Se puede cambiar el pan rallado por otros ingredientes como los pistachos, el maíz tostado o algo más arriesgado como las papas de bolsa trituradas.

